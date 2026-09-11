Steve Buscemi, el actor de “Son como niños” que volvió a ser bombero el 11-S

Estados Unidos.- Mientras Nueva York enfrentaba uno de los momentos más devastadores de su historia, el 11 de septiembre de 2001, el actor Steve Buscemi no estaba frente a una cámara. El actor, reconocido por su actuación en la serie de filmes "Son como niños", junto a Adam Sandler, que años antes había dejado el servicio de bomberos para dedicarse a la actuación, regresó al lugar donde había trabajado durante la década de 1980. Y al día siguiente de los atentados, tomó su antiguo equipo, volvió a Engine 55, en Manhattan, y se sumó a los bomberos que buscaban sobrevivientes entre los restos del World Trade Center.

Buscemi, es actor, productor y director de cine y televisión. Su carrera suma cinco décadas en las que ha actuado en más de cien películas y series de televisión en papeles cómicos y dramáticos.

Según una publicación de Infobae, el actor, había ingresado al Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) en 1980, después de aprobar a los 18 años el examen de servicio civil.



Durante cuatro años trabajó en Engine 55, una compañía ubicada en Little Italy, mientras comenzaba a tomar clases de actuación y a explorar una carrera que terminaría por llevarlo a Hollywood. En 1984 dejó el servicio para concentrarse en el cine, pero aquella etapa no desapareció de su vida. Ese día al enterarse de los ataques, llamó a su antiguo cuartel y al no tener respuesta se fue directo a la zona del desastre y encontró a integrantes de su antigua compañía y preguntó si podía incorporarse al grupo. Desde el día siguiente de los atentados Buscemi comenzó a trabajar en jornadas de unas 12 horas. Durante varios días excavó y retiró restos junto con otros bomberos en busca de personas que pudieran haber sobrevivido.