Steve Buscemi, el actor de “Son como niños” que volvió a ser bombero el 11-S

Estados Unidos.- Mientras Nueva York enfrentaba uno de los momentos más devastadores de su historia, el 11 de septiembre de 2001, el actor Steve Buscemi no estaba frente a una cámara.
El actor, reconocido por su actuación en la serie de filmes "Son como niños", junto a Adam Sandler, que años antes había dejado el servicio de bomberos para dedicarse a la actuación, regresó al lugar donde había trabajado durante la década de 1980.
Y al día siguiente de los atentados, tomó su antiguo equipo, volvió a Engine 55, en Manhattan, y se sumó a los bomberos que buscaban sobrevivientes entre los restos del World Trade Center.
Buscemi, es actor, productor y director de cine y televisión. Su carrera suma cinco décadas en las que ha actuado en más de cien películas y series de televisión en papeles cómicos y dramáticos.
Según una publicación de Infobae, el actor, había ingresado al Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) en 1980, después de aprobar a los 18 años el examen de servicio civil.
Durante cuatro años trabajó en Engine 55, una compañía ubicada en Little Italy, mientras comenzaba a tomar clases de actuación y a explorar una carrera que terminaría por llevarlo a Hollywood. En 1984 dejó el servicio para concentrarse en el cine, pero aquella etapa no desapareció de su vida.
Ese día al enterarse de los ataques, llamó a su antiguo cuartel y al no tener respuesta se fue directo a la zona del desastre y encontró a integrantes de su antigua compañía y preguntó si podía incorporarse al grupo.
Desde el día siguiente de los atentados Buscemi comenzó a trabajar en jornadas de unas 12 horas. Durante varios días excavó y retiró restos junto con otros bomberos en busca de personas que pudieran haber sobrevivido.
Infoabe detalla que el actor, en una columna publicada por Time en 2021, describió aquellas labores como una “cadena humana” en la que, en lugar de agua, circulaban escombros. También recordó el polvo que cubría el lugar y la aparición ocasional de bolsas con cuerpos.
Recordó que Ground Zero parecía pertenecer a otro mundo: “Era irreconocible respecto de lo que pensabas que era antes. No tenía ninguna referencia de dónde estaba”.
Su participación se mantuvo en secreto. Buscemi rechazó entrevistas y fotografías, una decisión que quedó resumida años después en una publicación de Brotherhood of Fire: “Él no estaba allí por la publicidad”.
Y aseguró que trabajar le permitió mantener la mente ocupada en medio de la incertidumbre de esa semana: “Mientras trabajaba, realmente no pensaba tanto en ello, no lo sentía tanto”.
Permaneció en Zona Cero cerca de cinco días y, cuando intentó retomar su vida cotidiana, las consecuencias emocionales comenzaron a hacerse evidentes. “Estaba deprimido, estaba ansioso, no podía tomar una decisión sencilla”, confesó en el podcast de Maron.
Incluso, reconoció que sufrió trastorno de estrés postraumático. “Hay veces en que hablo del 11 de septiembre y estoy justo allí otra vez. Empiezo a conmoverme y me doy cuenta: ‘Ah, esto todavía es una gran parte de mí’”, explicó.
Con el paso de los años, Buscemi se convirtió en defensor del bienestar de los bomberos y de sus familias, además de participar en iniciativas de Friends of Firefighters, organización que ofrece apoyo psicológico a elementos activos, retirados y sus familiares.
"Los bomberos son muy buenos ayudando a los demás, son muy buenos ayudándose entre ellos. Pero no siempre saben que ellos mismos necesitan ayuda”, dijo.