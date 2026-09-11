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Incendio consume varias viviendas y un negocio en Germania, salida al sur

El siniestro ha generado alarma entre los vecinos del sector, mientras los apagafuegos realizan intensas labores para evitar que el fuego se propague

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 17:29

Tegucigalpa, Honduras.- Un voraz incendio se registra este viernes en un negocio dedicado a la venta de mueble, abarcando varias casas, ubicado en la colonia Germania de Tegucigalpa, provocando alarma entre los vecinos del sector.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y trabajan intensamente en las labores de control y extinción de las llamas.

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El fuego consume parte del establecimiento, mientras los apagafuegos realizan maniobras para sofocar el siniestro y evitar que las llamas se extiendan hacia estructuras cercanas.

La emergencia ha generado preocupación entre los residentes de la zona debido a la intensidad del incendio y a la posibilidad de que el fuego alcance otros inmuebles ubicados en las proximidades.

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Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas ni se ha establecido la causa que habría originado el incendio.

Los elementos del Cuerpo de Bomberos continúan trabajando en el lugar para controlar completamente el siniestro y posteriormente realizar las labores correspondientes para determinar la afectación provocada por las llamas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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