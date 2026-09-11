Incendio consume varias viviendas y un negocio en Germania, salida al sur

Tegucigalpa, Honduras.- Un voraz incendio se registra este viernes en un negocio dedicado a la venta de mueble, abarcando varias casas, ubicado en la colonia Germania de Tegucigalpa, provocando alarma entre los vecinos del sector. Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para atender la emergencia y trabajan intensamente en las labores de control y extinción de las llamas.

El fuego consume parte del establecimiento, mientras los apagafuegos realizan maniobras para sofocar el siniestro y evitar que las llamas se extiendan hacia estructuras cercanas. La emergencia ha generado preocupación entre los residentes de la zona debido a la intensidad del incendio y a la posibilidad de que el fuego alcance otros inmuebles ubicados en las proximidades.