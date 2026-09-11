Menores que grabaron golpiza de estudiante del San Pablo "no quedarán impunes", advierte DPI

Tegucigalpa, Honduras.- Luego del video viral en el que una estudiante propina una golpiza a una menor del Instituto Gubernamental San Pablo, Rolando Ponce, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), advirtió que las menores que grabaron y alentaron la agresión no quedarán impunes y que el caso seguirá el procedimiento legal correspondiente. Ponce explicó que, “una vez que el hecho fue público en redes sociales, la Policía Nacional actuó de oficio. Enviamos dos equipos de la Unidad de Delitos Especiales en coordinación con la Fiscalía de la Niñez para verificar in situ lo sucedido”. La víctima, una estudiante de séptimo grado de 12 años, fue evaluada luego de ser brutalmente atacada por otra estudiante del mismo instituto, recibiendo golpes en su cabeza.

Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, confirmó que la menor ingresó con dolor en su cabeza y un cuadro de vómitos en algunas ocasiones. No obstante, se encuentra estable y sin mayores heridas. El caso ocurrió en un centro educativo y quedó registrado en un video que posteriormente circuló en redes sociales. Ponce explicó que evalúan la conducta grupal que llevó a otros jóvenes a filmar la agresión en lugar de intervenir o alertar a los docentes. Aclaró que, aunque los menores están sujetos a un régimen especial de responsabilidad penal, amparado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, el caso no quedará impune y se aplicará el procedimiento legal correspondiente por las infracciones tipificadas.

La agresión