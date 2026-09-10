¿Cuál es el estado de salud de la menor agredida por otra estudiante en el Instituto San Pablo?

Tegucigalpa, Honduras.- Un indignante conflicto entre dos menores estudiantes del Instituto Gubernamental San Pablo ha causado rechazo entre la comunidad de padres, luego de que una de ellas golpeara brutalmente a otra estudiante menor de edad. Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, confirmó que la menor ingresó este jueves, alrededor de las 9:30 de la mañana, al Bloque Materno Infantil, a través del servicio de Emergencia Pediátrica. La menor fue evaluada luego de ser brutalmente atacada por otra estudiante del mismo instituto, recibiendo golpes en su cabeza.

Osorio informó que la alumna presenta dolor en su cabeza y un cuadro de vómitos en algunas ocasiones. No obstante, se encuentra estable y sin mayores heridas. A petición de los familiares al centro hospitalario, la identidad y los avances en el caso se mantienen bajo reserva.

Sobre la agresión

En el video que circuló en redes sociales, y que por seguridad de las menores no será publicado por este rotativo, se observa cómo una de ellas comienza a atacarla cuando esta se encuentra en el suelo. En los primeros segundos de la grabación se logra escuchar a los mismos alumnos que presenciando el hecho, gritándole a la otra estudiante que soltara a la menor de 12 años. “La vas a matar. ¡La piedra, la piedra! ¡Soltala, que la vas a matar!”, son algunos de los gritos de los estudiantes mientras la estudiante continúa golpeando brutalmente a la menor contra el suelo Luego de eso, se levanta, la amenaza y vuelve a golpearla, advirtiéndole que, en caso de avisar a los directores, el problema sería mayor.

Instituto toma medidas