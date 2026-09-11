Aseguran 55 fardos de supuesta droga en embarcación en Gracias a Dios

Gracias a Dios, Honduras.- Un total de 55 fardos con supuesta droga fueron asegurados en una embarcación al noreste de Gracias a Dios, según informaron las Fuerzas Armadas.
El operativo se realizó a través de la Naval y la Fuerza Aérea Hondureña, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.
"En las últimas horas se aseguró una embarcación tipo bote pesquero de nombre 'first in line' con cuatro tripulantes de nacionalidad hondureña, quienes al momento de notar la presencia de las unidades navales, comenzaron a lanzar al mar 55 fardos con supuesta droga, los cuales posteriormente fueron recuperados", detallaron las FF AA.
La operación se ejecutó a 135 millas náuticas al noreste de Gracias a Dios, cerca de los bancos de pesca Rosalinda.
Los detenidos y la supuesta droga serán trasladados a una de las bases navales ubicadas en el atlántico para realizar el procedimiento que establece la ley, precisaron las Fuerzas Armadas.
El 8 de septiembre siempre en el departamento de Gracias a Dios, un total de 899 kilogramos de supuesta cocaína, valorados en 6.2 millones de dólares, equivalentes a más de 166 millones de lempiras, fueron incautados durante un operativo.