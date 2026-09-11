Aseguran 55 fardos de supuesta droga en embarcación en Gracias a Dios

Gracias a Dios, Honduras.- Un total de 55 fardos con supuesta droga fueron asegurados en una embarcación al noreste de Gracias a Dios, según informaron las Fuerzas Armadas.

El operativo se realizó a través de la Naval y la Fuerza Aérea Hondureña, en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.

"En las últimas horas se aseguró una embarcación tipo bote pesquero de nombre 'first in line' con cuatro tripulantes de nacionalidad hondureña, quienes al momento de notar la presencia de las unidades navales, comenzaron a lanzar al mar 55 fardos con supuesta droga, los cuales posteriormente fueron recuperados", detallaron las FF AA.