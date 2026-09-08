Honduras incauta 899 kilos de supuesta cocaína valorados en más de L166 millones

Durante el operativo realizado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en conjunto con las Fuerzas Armadas, también se aseguró una embarcación de gran calado tipo raga raga, equipada con cuatro motores de alta potencia que le permitían desplazarse a gran velocidad en alta mar.

Los cinco señalados quedaron a disposición de las autoridades hondureñas durante el proceso de investigación en su contra.

Durante la operación, las autoridades capturaron a los colombianos Anival Garrido Contreras, Dalver Córdoba Castro, John Jader Días Altamiranda y Rosdy Eduardo Jimenez Fuentes, además del hondureño Florencio Gómez Pincian.

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 899 kilogramos de supuesta cocaína , valorados en 6.2 millones de dólares, equivalentes a más de 166 millones de lempiras, fueron incautados durante un operativo realizado en Gracias a Dios.

De acuerdo con los informes oficiales, al percatarse de la presencia militar, los tripulantes iniciaron maniobras evasivas para intentar escapar de la persecución.

Durante la persecución, los ocupantes arrojaron los bultos que transportaban al agua, ya que el peso de la carga entorpecía la rapidez para alejarse de las autoridades.

La jefatura militar calificó la intercepción como una maniobra estratégica de alto impacto, sustentada en las capacidades de vigilancia marítima, detección y respuesta rápida desplegadas en los límites territoriales.

Además, el portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, explicó que el operativo se concretó mediante el intercambio de información entre las autoridades hondureñas y agencias de seguridad internacionales.

"La operación fue posible gracias al intercambio de información entre la ATIC y agencias internacionales, particularmente la Armada de Colombia, que habría detectado la embarcación y compartido la información con las autoridades hondureñas".

Galindo también informó que los 899 kilos de presunta cocaína serán trasladados bajo los protocolos establecidos de cadena de custodia.

La sustancia será llevada a los laboratorios de Química y Toxicología de Medicina Forense, donde se efectuarán los análisis científicos correspondientes para confirmar su naturaleza y autenticidad.

El procedimiento permitirá determinar mediante análisis de laboratorio si la sustancia asegurada corresponde a cocaína, mientras las autoridades continúan con el proceso de investigación contra los cinco capturados.