Secretario de Seguridad firmó contrato por $2 millones para adquirir nuevo sistema balístico

Tegucigalpa, Honduras.- Por un monto de dos millones de dólares, el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, firmó un contrato con la empresa canadiense Forensic Technology Inc., para dotar a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) del nuevo Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS, por sus siglas en inglés). El objetivo de la adquisición de los servicios tecnológicos del IBIS, es potenciar las capacidades investigativas y científicas de la Policía Nacional, en especial de la DPI; el contrato cuenta con el aval del presidente de la República, Nasry Asfura. El director de la DPI, comisionado de Policía, Rolando Ponce, exteriorizó: "Estamos fortaleciendo conocimientos en investigación de delitos, análisis criminal, inteligencia criminalística, investigación tecnológica y otras áreas especializadas que hoy exige la lucha contra el crimen". Ponce argumentó que "la investigación criminal no puede detenerse, debe evolucionar permanentemente. Las organizaciones criminales cambian, utilizan nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicación y nuevas estrategias para intentar evadir la justicia penal; por esa razón, nosotros también debemos cada día ser mejores en investigación, utilizar la tecnología, fortalecer nuestras capacidades científicas".

No nos van a vencer

Por su parte, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, agradeció al mandatario, Nasry Asfura, por fortalecer la investigación criminal, al autorizar la firma del nuevo contrato logístico con la compañía Forensic Technology Inc. "Con la firma de ese contrato estamos robusteciendo las capacidades de investigación científica del delito, que se habían perdido por falta de inversión. Al adquirir el Sistema Integrado de Identificación Balística, no solo estamos fortaleciendo los laboratorios de la Policía de Investigaciones, también estamos dando la oportunidad para que los diferentes operadores de justicia que se nutren de esta información, tengamos mejores capacidades". Sobre la actualización de los sistemas de investigación, el presidente Asfura manifestó que "la investigación criminal en Honduras tiene una historia de más de 111 años, pero cada día debemos salir adelante, tecnificarnos para poder enfrentar todos los retos que tenemos, equiparnos para poder enfrentar esa lucha contra el narcotráfico, crimen organizado, extorsión, secuestro, trata de personas".