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"Arrepiéntanse": pastor Roy Santos critica la participación de Asfura en ritual Maya

El pastor Roy Santos cuestionó la participación de Nasry Asfura en un ritual en Copán y aseguró que este tipo de prácticas contradicen la fe bíblica

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 06:51
Arrepiéntanse: pastor Roy Santos critica la participación de Asfura en ritual Maya

Pastor Santos: “Al participar en este tipo de rituales, abre un portal espiritual que puede contrarrestar la fe que ha declarado tener en Dios”.

 Fotos: Cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El pastor Roy Santos lanzó una fuerte advertencia al presidente de Honduras, Nasry Asfura, luego de que el mandatario participara en un ritual durante una actividad desarrollada en Copán Ruinas.

A través de sus redes sociales, Santos calificó la participación del gobernante como un supuesto “sincretismo religioso” y consideró que este tipo de prácticas contradice la fe bíblica que Asfura ha manifestado profesar.

“Al participar en este tipo de rituales, abre un portal espiritual que puede contrarrestar la fe que ha declarado tener en Dios”, manifestó Santos al referirse a la presencia de Asfura en la actividad realizada en Copán Ruinas.

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El pastor también cuestionó que determinadas ceremonias sean presentadas únicamente como “actos culturales”, pues consideró que algunas de ellas tienen raíces ancestrales vinculadas con prácticas religiosas ajenas a las Sagradas Escrituras.

Para respaldar su postura, Santos hizo referencia al pasaje bíblico Deuteronomio 18:10-12, relacionado con la prohibición de consultar a los muertos, y expresó su preocupación por la influencia que este tipo de prácticas podría tener sobre las autoridades y el rumbo del país.

Pide al mandatario rectificar

Ante esta situación, el líder religioso hizo un llamado directo a Nasry Asfura para que reflexione sobre las implicaciones de participar en rituales de esta naturaleza y le pidió “rectificar a tiempo” y “arrepentirse”.

Asimismo, cuestionó que el presidente no cuente, según su apreciación, con suficientes consejeros espirituales que puedan orientarlo de acuerdo con los principios de la fe cristiana.

“Rodéese de los consejeros espirituales correctos”, pidió el pastor, quien insistió en que el Gobierno debe mantenerse firme en su fe y evitar prácticas que podrían "comprometer espiritualmente" el futuro de la nación.

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Finalmente, Santos defendió sus declaraciones como parte de su libertad de conciencia y expresión, asegurando que su intención es realizar una valoración pastoral sobre un acto público y no promover odio, hostilidad o violencia contra ninguna persona.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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