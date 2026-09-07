¿Subió el dólar en Honduras? Así cotiza la divisa este 8 de septiembre

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense para este martes 8 de septiembre de 2026 se ubicó en L26.8743 para la compra y L27.0087 para la venta, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Honduras (BCH). La cotización representa un incremento de L0.0016 tanto en la compra como en la venta respecto al lunes 7 de septiembre, cuando el dólar se ubicó en L26.8727 y L27.0071, respectivamente. Con este movimiento, el lempira registra una leve depreciación frente a la moneda estadounidense.

La tasa de compra indica el valor al que los bancos y casas de cambio adquieren dólares de sus clientes, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que ofrecen la divisa a quienes la necesitan para realizar sus operaciones.

La evolución del dólar durante la semana