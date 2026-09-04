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¿A cuánto cotizará el dólar para el lunes 7 de septiembre en Honduras?

El lempira registra una nueva variación frente a la divisa estadounidense. Revisa los montos de compra y venta fijados para las próximas jornadas

  • Actualizado: 04 de septiembre de 2026 a las 18:30
¿A cuánto cotizará el dólar para el lunes 7 de septiembre en Honduras?

La cotización del tipo de cambio oficial registró una alza de L0.0077 para la compra y la venta, según las cifras oficiales publicadas por el BCH.

 EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró un aumento este lunes 7 de septiembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se ubicó en L26.8727 por dólar, mientras que la venta alcanzó L27.0071.

La cotización representa un incremento de L0.0077 tanto en la compra como en la venta respecto al viernes 4 de septiembre, cuando las tasas fueron de L26.8650 y L26.9993, respectivamente.

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La tasa de compra indica el valor al que se adquieren los dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que se ofrece la divisa a quienes la demandan. Ambas cotizaciones forman parte de las referencias que publica el BCH para el mercado cambiario hondureño.

La evolución del dólar durante la semana

Los datos oficiales muestran que el tipo de cambio tuvo variaciones durante las jornadas disponibles. El martes 1 de septiembre, la compra fue de L26.8656 y la venta de L26.9999. El miércoles bajaron a L26.8624 y L26.9967, respectivamente.

El jueves 3 de septiembre ambas tasas aumentaron a L26.8650 y L26.9993, niveles que se mantuvieron el viernes. Para este lunes 7 de septiembre, el dólar volvió a subir y alcanzó L26.8727 en compra y L27.0071 en venta.

Cabe mencionar que el tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones del mercado cambiario nacional y es de interés para empresas y ciudadanos que realizan transacciones en moneda extranjera, así como para quienes reciben remesas.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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