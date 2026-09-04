¿A cuánto cotizará el dólar para el lunes 7 de septiembre en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registró un aumento este lunes 7 de septiembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se ubicó en L26.8727 por dólar, mientras que la venta alcanzó L27.0071. La cotización representa un incremento de L0.0077 tanto en la compra como en la venta respecto al viernes 4 de septiembre, cuando las tasas fueron de L26.8650 y L26.9993, respectivamente.

La tasa de compra indica el valor al que se adquieren los dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que se ofrece la divisa a quienes la demandan. Ambas cotizaciones forman parte de las referencias que publica el BCH para el mercado cambiario hondureño.

La evolución del dólar durante la semana