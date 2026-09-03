¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este viernes 4 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense se mantiene sin cambios este viernes 4 de septiembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). La tasa de compra se fijó en L26.8650, mientras que la tasa de venta quedó en L26.9993 por cada dólar. En comparación con el jueves 3 de septiembre, cuando el BCH reportó una tasa de compra de L26.8650 y una venta de L26.9993, no se registra ninguna variación. La diferencia es de L0.0000 en ambos valores.

La tasa de compra indica el valor al que se adquieren dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que se ofrece la divisa a quienes necesitan realizar operaciones en dólares. Esta diferencia permite establecer los valores de referencia para las operaciones de compra y venta de moneda extranjera en el mercado cambiario hondureño.

La evolución del dólar durante la semana