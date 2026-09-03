¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este viernes 4 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense se mantiene sin cambios este viernes 4 de septiembre de 2026, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
La tasa de compra se fijó en L26.8650, mientras que la tasa de venta quedó en L26.9993 por cada dólar.
En comparación con el jueves 3 de septiembre, cuando el BCH reportó una tasa de compra de L26.8650 y una venta de L26.9993, no se registra ninguna variación. La diferencia es de L0.0000 en ambos valores.
La tasa de compra indica el valor al que se adquieren dólares, mientras que la tasa de venta corresponde al precio al que se ofrece la divisa a quienes necesitan realizar operaciones en dólares.
Esta diferencia permite establecer los valores de referencia para las operaciones de compra y venta de moneda extranjera en el mercado cambiario hondureño.
La evolución del dólar durante la semana
El tipo de cambio mostró movimientos leves durante los primeros días de septiembre. El lunes 31 de agosto, la compra fue de L26.8661 y la venta de L27.0004.
El martes 1 de septiembre, ambas tasas bajaron a L26.8656 y L26.9999, respectivamente. El miércoles 2 de septiembre, la compra descendió a L26.8624 y la venta a L26.9967.
El jueves 3 de septiembre, las tasas aumentaron a L26.8650 en compra y L26.9993 en venta. Para este viernes 4 de septiembre, los valores proporcionados se mantienen exactamente en esos niveles, por lo que no hay variación respecto a la jornada anterior.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones del mercado cambiario nacional y es de interés para empresas y ciudadanos que realizan transacciones en moneda extranjera, así como para quienes reciben remesas.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.