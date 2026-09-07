Presidente Asfura recibe cartas credenciales de embajadores de Perú y Corea

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura recibió este lunes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Perú y la República de Corea del Sur en ceremonia que marca la incorporación formal de ambos representantes a sus funciones diplomáticas en el país.
El embajador César Max Larraín Tafur presentó sus credenciales como representante extraordinario y plenipotenciario del Perú en Honduras.
La acreditación del diplomático ocurre después de que Honduras y Perú acordaran en marzo de este año restablecer plenamente sus relaciones a nivel de embajadores y profundizar el diálogo y la cooperación bilateral.
Larraín Tafur presentó sus copias de estilo el 14 de mayo de 2026. Es embajador de carrera y egresado de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima.
Además, posee una maestría en Gestión de la Alta Dirección, con mención en Defensa y Desarrollo Aeroespacial, de la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Universidad Nacional Agraria La Molina.
También es licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, donde cursó sus estudios entre 1989 y 2013, según la información proporcionada para esta nota.
Honduras y Perú mantienen relaciones diplomáticas desde el 5 de agosto de 1856, de acuerdo con los datos incluidos en la información original, lo que representa cerca de 170 años de vínculos bilaterales.
Asimismo, el presidente Asfura recibió las cartas credenciales de Young-Kyu Park, nuevo embajador de la República de Corea en Honduras.
Park presentó las copias de estilo el 23 de julio de 2026 ante las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En cuanto a su formación profesional, Young-Kyu Park cuenta con una maestría en Economía Internacional y una licenciatura en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales.
En su trayectoria profesional destaca que en 2024 fue embajador para Relaciones Internacionales de la Ciudad Metropolitana de Daejeón, República de Corea. En 2020 se desempeñó como embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Fiyi.
Honduras y Corea establecieron relaciones diplomáticas el 1 de abril de 1962. Este año cumplen 64 años de relaciones, con vínculos que abarcan los ámbitos económico, cultural, científico y de desarrollo.
La acreditación de ambos representantes permitirá continuar el trabajo diplomático y ampliar la agenda bilateral de Honduras con Perú y Corea, particularmente en áreas de cooperación, comercio, inversión y desarrollo.