Presidente Asfura recibe cartas credenciales de embajadores de Perú y Corea

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura recibió este lunes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Perú y la República de Corea del Sur en ceremonia que marca la incorporación formal de ambos representantes a sus funciones diplomáticas en el país. El embajador César Max Larraín Tafur presentó sus credenciales como representante extraordinario y plenipotenciario del Perú en Honduras.

La acreditación del diplomático ocurre después de que Honduras y Perú acordaran en marzo de este año restablecer plenamente sus relaciones a nivel de embajadores y profundizar el diálogo y la cooperación bilateral. Larraín Tafur presentó sus copias de estilo el 14 de mayo de 2026. Es embajador de carrera y egresado de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. Además, posee una maestría en Gestión de la Alta Dirección, con mención en Defensa y Desarrollo Aeroespacial, de la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Universidad Nacional Agraria La Molina. También es licenciado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú, donde cursó sus estudios entre 1989 y 2013, según la información proporcionada para esta nota. Honduras y Perú mantienen relaciones diplomáticas desde el 5 de agosto de 1856, de acuerdo con los datos incluidos en la información original, lo que representa cerca de 170 años de vínculos bilaterales.