Nasry Asfura recibe las cartas credenciales del embajador de Israel en Honduras

Luego de casi dos años donde Xiomara Castro no aceptó sus cartas credenciales, Nasry Asfura finalmente cumplió con el proceso diplomático

  • Actualizado: 27 de enero de 2026 a las 12:57
Nadav Goren junto al presidente Nasry Asfura y la canciller Mireya Agüero.

 Foto: Cortesía Embajada de Israel en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Tras casi dos años esperando que le acepten las cartas credenciales, Nasry Asfura recibió este día la documentación de Nadav Goren como embajador de Israel en Honduras.

El diplomático llegó a Honduras en 2024 y presentó sus copias de estilo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin embargo, el proceso no terminó de cumplirse.

Xiomara Castro es juramentada como diputada al Parlamento Centroamericano

El protocolo dicta que el presidente de un Estado debe aceptar las cartas credenciales de un embajador para ser oficializado como representante de otro Estado, pero Xiomara Castro no hizo esto con Goren.

Tras la toma de posesión, Nasry Asfura hizo el proceso correspondiente con el plenipotenciario junto a la nueva canciller del país, Mireya Agüero.

Luego del acto, Nadav Goren declaró que “esperamos año y medio, esperamos que las relaciones cambien e Israel está para ayudar a Honduras en diversas áreas como agricultura y otras. Ahora tenemos esta amistad fuerte y como lo dijo el presidente: vamos a estar bien”.

El 18 de enero llegó a Israel el nuevo presidente hondureño donde se reunió con el presidente y canciller de esa nación, Isaac Herzog y Gideon Sa’ar.

Asimismo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Se prevé que en los próximos días se designe al nuevo embajador hondureño en Jerusalén ya que Honduras retiró a su representante en ese país en 2025 por disposición de Xiomara Castro.

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

