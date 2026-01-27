Nasry Asfura recibe las cartas credenciales del embajador de Israel en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Tras casi dos años esperando que le acepten las cartas credenciales, Nasry Asfura recibió este día la documentación de Nadav Goren como embajador de Israel en Honduras. El diplomático llegó a Honduras en 2024 y presentó sus copias de estilo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin embargo, el proceso no terminó de cumplirse.

El protocolo dicta que el presidente de un Estado debe aceptar las cartas credenciales de un embajador para ser oficializado como representante de otro Estado, pero Xiomara Castro no hizo esto con Goren. Tras la toma de posesión, Nasry Asfura hizo el proceso correspondiente con el plenipotenciario junto a la nueva canciller del país, Mireya Agüero. Luego del acto, Nadav Goren declaró que "esperamos año y medio, esperamos que las relaciones cambien e Israel está para ayudar a Honduras en diversas áreas como agricultura y otras. Ahora tenemos esta amistad fuerte y como lo dijo el presidente: vamos a estar bien".