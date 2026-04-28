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Presidente Asfura recibe cartas credenciales de seis nuevos embajadores acreditados en Honduras

El gobernante reafirmó el compromiso de Honduras con la diplomacia, la cooperación internacional y el fortalecimiento de relaciones con naciones amigas

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 19:34
Presidente Asfura recibe cartas credenciales de seis nuevos embajadores acreditados en Honduras

Guillermo Escribano Manzano, embajador del Reino de España acreditado ante la República de Honduras, fue recibido en Casa Presidencial, por el mandatario Nasry Asfura y la ministra Mireya Agüero de Corrales.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero de Corrales, recibió este martes en ceremonia oficial las cartas credenciales de seis nuevos jefes de misión acreditados ante la República de Honduras.

La presentación de cartas credenciales constituye uno de los actos más relevantes del protocolo diplomático internacional, mediante el cual los representantes designados por sus respectivos Estados formalizan el inicio de sus funciones ante el Estado receptor.

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Entre los nuevos embajadores acreditados que presentaron las cartas credenciales se encuentran: Arvin Reyes de León, embajador de la República de Filipinas en Estados Unidos Mexicanos, concurrente para Honduras; Milan Cigán, embajador de Eslovenia en Estados Unidos Mexicanos, concurrente para Honduras; y Guillermo Escribano Manzano, embajador del Reino de España acreditado ante la República de Honduras.

Además, presentaron las cartas al mandatario hondureño, Pontus Rosenberg, embajador del Reino de Suecia acreditado ante la República de Honduras, Ari Maki, embajador de Finlandia en México, concurrente para Honduras, y Dag Halvor Nylander, embajador del Reino de Noruega en México, concurrente para Honduras.

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En el marco de la ceremonia, el Gobierno de la República reiteró su disposición de continuar profundizando relaciones de amistad, cooperación y entendimiento con las naciones representadas.

Asimismo, Honduras reafirmó su interés en seguir promoviendo alianzas en áreas estratégicas como comercio, inversión, innovación, educación, sostenibilidad, intercambio técnico y desarrollo social.

La administración del presidente Nasry Asfura impulsa una política exterior basada en el respeto mutuo entre los Estados, el diálogo constructivo y la búsqueda de oportunidades que contribuyan al bienestar del pueblo hondureño.

Con la acreditación de estos nuevos representantes diplomáticos, Honduras consolida su presencia internacional y amplía espacios de cooperación con Europa y Asia.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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