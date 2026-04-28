Presidente Asfura recibe cartas credenciales de seis nuevos embajadores acreditados en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero de Corrales, recibió este martes en ceremonia oficial las cartas credenciales de seis nuevos jefes de misión acreditados ante la República de Honduras. La presentación de cartas credenciales constituye uno de los actos más relevantes del protocolo diplomático internacional, mediante el cual los representantes designados por sus respectivos Estados formalizan el inicio de sus funciones ante el Estado receptor.

Entre los nuevos embajadores acreditados que presentaron las cartas credenciales se encuentran: Arvin Reyes de León, embajador de la República de Filipinas en Estados Unidos Mexicanos, concurrente para Honduras; Milan Cigán, embajador de Eslovenia en Estados Unidos Mexicanos, concurrente para Honduras; y Guillermo Escribano Manzano, embajador del Reino de España acreditado ante la República de Honduras. Además, presentaron las cartas al mandatario hondureño, Pontus Rosenberg, embajador del Reino de Suecia acreditado ante la República de Honduras, Ari Maki, embajador de Finlandia en México, concurrente para Honduras, y Dag Halvor Nylander, embajador del Reino de Noruega en México, concurrente para Honduras.