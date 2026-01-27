Presidente recibe cartas credenciales de la Unión Europea e Israel tras la espera

Tegucigalpa, Honduras.-Después de más de un año de espera del gobierno saliente, el presidente Nasry Asfura recibió este martes las cartas credenciales de las delegaciones de Israel y la Unión Europea (UE).

“¡Enhorabuena! Por fin, y después de tantos meses, llegó el momento tan esperado de recibir las credenciales del embajador de Unión Europea, Gonzalo Fournier, mis sinceras y amistosas felicidades estimado presidente”, escribió en la cuenta de X la UE.

La Unión Europea aseguró que con Honduras continúa fortaleciendo sus relaciones basadas en cooperación, comercio y diálogo político.