Presidente recibe cartas credenciales de la Unión Europea e Israel tras la espera

Tegucigalpa, Honduras.-Después de más de un año de espera del gobierno saliente, el presidente Nasry Asfura recibió este martes las cartas credenciales de las delegaciones de Israel y la Unión Europea (UE).
“¡Enhorabuena! Por fin, y después de tantos meses, llegó el momento tan esperado de recibir las credenciales del embajador de Unión Europea, Gonzalo Fournier, mis sinceras y amistosas felicidades estimado presidente”, escribió en la cuenta de X la UE.
La Unión Europea aseguró que con Honduras continúa fortaleciendo sus relaciones basadas en cooperación, comercio y diálogo político.
Un nuevo capítulo
La relación entre Israel y Honduras inició “un nuevo capítulo”, afirmó el embajador israelí en Tegucigalpa, Nadav Goren, tras presentar sus cartas credenciales ante el nuevo presidente Nasry “Tito” Asfura.
Goren, cuya oficialización diplomática se postergó durante un año y medio, dijo a periodistas que es un “día muy alegre”, y subrayó la voluntad de ambos gobiernos de fortalecer los vínculos tras la investidura de Asfura, líder del conservador Partido Nacional.
El diplomático indicó que esta nueva etapa se vio impulsada por el viaje que Asfura realizó recientemente a Jerusalén, antes de asumir el poder, durante el cual se definieron las áreas prioritarias de la cooperación bilateral.
Reafirmó el compromiso de Israel de apoyar la agenda de desarrollo del nuevo presidente, con un enfoque prioritario en la transferencia de tecnología para reactivar el sector productivo hondureño.