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Canciller recibe copias de estilo del nuevo embajador de España en Honduras

La canciller Mireya Agüero recibió en la Secretaría de Relaciones Exteriores las copias de estilo de Guillermo Escribano Manzano como embajador de España

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 13:11
Canciller recibe copias de estilo del nuevo embajador de España en Honduras

El nuevo embajador del Reino de España, Guillermo Escribano Manzano, al momento de presentar las copias de estilo a la Canciller de la República, Mireya Agüero.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas entre Honduras y el Reino de España, la canciller de la República, Mireya Agüero, recibió este martes las copias de estilo de Guillermo Escribano Manzano, designado como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de España en el país.

La entrega de las copias de estilo reafirma los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones y consolida los vínculos bilaterales existentes.

Guillermo Escribano Manzano es designado nuevo embajador de España en Honduras

Honduras y España reiteraron su compromiso de continuar impulsando una agenda conjunta orientada al desarrollo, la cooperación y el bienestar de sus pueblos, basada en el respeto mutuo y los intereses compartidos.

Manzano sustituye en el cargo a Diego Nuño García como representante diplomático del Reino de España en Honduras.

El nuevo embajador es diplomático de carrera y licenciado en Derecho. Ingresó a la carrera diplomática en 2003 y cuenta con amplia experiencia en el servicio exterior español.

España mantendrá cooperación con Honduras con más de 300 millones de euros

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España se desempeñó como jefe de servicio en la Subdirección General de Oriente Próximo y como jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Además, fue subdirector general de Coherencia en la Acción Exterior; director general del Español en el Mundo; y asesor en el Gabinete de la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo.

En el exterior ha desarrollado su función diplomática en las embajadas de España en Alemania, Filipinas, Marruecos y Polonia.

Ha sido condecorado con la encomienda de la Orden del Mérito Civil y la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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