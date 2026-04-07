Canciller recibe copias de estilo del nuevo embajador de España en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas entre Honduras y el Reino de España, la canciller de la República, Mireya Agüero, recibió este martes las copias de estilo de Guillermo Escribano Manzano, designado como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de España en el país.
La entrega de las copias de estilo reafirma los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones y consolida los vínculos bilaterales existentes.
Honduras y España reiteraron su compromiso de continuar impulsando una agenda conjunta orientada al desarrollo, la cooperación y el bienestar de sus pueblos, basada en el respeto mutuo y los intereses compartidos.
Manzano sustituye en el cargo a Diego Nuño García como representante diplomático del Reino de España en Honduras.
El nuevo embajador es diplomático de carrera y licenciado en Derecho. Ingresó a la carrera diplomática en 2003 y cuenta con amplia experiencia en el servicio exterior español.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España se desempeñó como jefe de servicio en la Subdirección General de Oriente Próximo y como jefe del Departamento de Cooperación y Promoción Cultural en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Además, fue subdirector general de Coherencia en la Acción Exterior; director general del Español en el Mundo; y asesor en el Gabinete de la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo.
En el exterior ha desarrollado su función diplomática en las embajadas de España en Alemania, Filipinas, Marruecos y Polonia.
Ha sido condecorado con la encomienda de la Orden del Mérito Civil y la Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica.