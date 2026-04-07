Canciller recibe copias de estilo del nuevo embajador de España en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas entre Honduras y el Reino de España, la canciller de la República, Mireya Agüero, recibió este martes las copias de estilo de Guillermo Escribano Manzano, designado como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de España en el país. La entrega de las copias de estilo reafirma los históricos lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones y consolida los vínculos bilaterales existentes.

Honduras y España reiteraron su compromiso de continuar impulsando una agenda conjunta orientada al desarrollo, la cooperación y el bienestar de sus pueblos, basada en el respeto mutuo y los intereses compartidos. Manzano sustituye en el cargo a Diego Nuño García como representante diplomático del Reino de España en Honduras. El nuevo embajador es diplomático de carrera y licenciado en Derecho. Ingresó a la carrera diplomática en 2003 y cuenta con amplia experiencia en el servicio exterior español.