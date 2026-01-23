  1. Inicio
España invertirá 300 millones de euros en Honduras en los próximos cuatro años

El embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, destacó avances en la cooperación bilateral y migración que benefician a miles de hondureños residentes en territorio español

  • Actualizado: 23 de enero de 2026 a las 00:00
España invertirá 300 millones de euros en Honduras en los próximos cuatro años

Más de 15,000 hondureños han regularizado su licencia de conducir en España gracias a la renovación del convenio bilateral.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, resaltó una serie de avances y resultados obtenidos gracias al trabajo conjunto con varias instituciones hondureñas, los que han generado beneficios directos para miles de connacionales que residen en territorio español.

Entre los principales logros, el diplomático destacó la firma del Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible entre Honduras y España, mediante el cual el gobierno español se comprometió a invertir 300 millones de euros en los próximos cuatro años.

Breve explicó que 200 millones de euros corresponden a fondos no reembolsables, destinados a proyectos de desarrollo sostenible, mientras que 100 millones serán otorgados en préstamos para la construcción de un tramo de la carretera que conecta La Ceiba con Sabá, en el departamento de Colón.

En ese contexto, Marlon Brevé instó a las nuevas autoridades hondureñas a aprovechar de manera eficiente 200 millones de euros en fondos no reembolsables, mediante una adecuada formulación y ejecución de proyectos de desarrollo.

Otro avance relevante es la renovación del convenio de canje de licencias de conducir entre Honduras y España, que ha permitido que más de 15,000 hondureños regularicen su documento gracias al apoyo de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), cuyos equipos han realizado jornadas de actualización durante los últimos dos años en España.

Además, se abrieron nuevas oficinas en Girona y Bilbao, sumándose a Madrid, Barcelona y Valencia, lo que mejora la atención a la diáspora hondureña. El diplomático también destacó la expansión del programa de trabajadores agrícolas, que pasó de 150 a más de 1,100 personas, quienes ahora laboran en España con acceso a la seguridad social.

Asimismo, se encuentra pendiente la ratificación de un convenio de seguridad social que ampliará los beneficios a más hondureños.

