España invertirá 300 millones de euros en Honduras en los próximos cuatro años

Tegucigalpa, Honduras.- El embajador de Honduras en España, Marlon Brevé, resaltó una serie de avances y resultados obtenidos gracias al trabajo conjunto con varias instituciones hondureñas, los que han generado beneficios directos para miles de connacionales que residen en territorio español. Entre los principales logros, el diplomático destacó la firma del Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible entre Honduras y España, mediante el cual el gobierno español se comprometió a invertir 300 millones de euros en los próximos cuatro años.

Breve explicó que 200 millones de euros corresponden a fondos no reembolsables, destinados a proyectos de desarrollo sostenible, mientras que 100 millones serán otorgados en préstamos para la construcción de un tramo de la carretera que conecta La Ceiba con Sabá, en el departamento de Colón. En ese contexto, Marlon Brevé instó a las nuevas autoridades hondureñas a aprovechar de manera eficiente 200 millones de euros en fondos no reembolsables, mediante una adecuada formulación y ejecución de proyectos de desarrollo. Otro avance relevante es la renovación del convenio de canje de licencias de conducir entre Honduras y España, que ha permitido que más de 15,000 hondureños regularicen su documento gracias al apoyo de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), cuyos equipos han realizado jornadas de actualización durante los últimos dos años en España. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.