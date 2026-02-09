España mantendrá cooperación con Honduras con más de 300 millones de euros

Tegucigalpa, Honduras.- El embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, confirmó que su país ejecutará un programa de cooperación superior a los 300 millones de euros durante los próximos cinco años, en el marco de una relación bilateral que calificó como “magnífica”.
“Tenemos una relación magnífica, exactamente igual que la que teníamos con el otro gobierno, nosotros no hacemos una diplomacia ni una relación internacional de partido, nunca lo hemos hecho, tenemos un servicio exterior profesional”, declaró el diplomático.
Nuño García subrayó que la política exterior española mantiene continuidad, independientemente de los cambios de administración. “Nosotros lo que buscamos siempre es tener una continuidad en las relaciones, porque son relaciones entre Estados y pueblos”, afirmó.
El embajador detalló que el nuevo marco de asociación de cooperación entre España y Honduras se comenzará a ejecutar ahora y coincidirá con el gobierno del presidente Nasry Asfura.
Según explicó, el presupuesto estimado asciende a 300 millones de euros que se prevé ejecutar en los próximos cinco años.
Entre los proyectos destacados mencionó la construcción de la carretera de Trujillo, que contará con una inversión de 70 millones de euros.
Además, señaló un proyecto en materia de agricultura en la zona de Intibucá por 35 millones de euros y otro programa de 10 millones de euros destinado a fomentar la pequeña empresa y el emprendimiento. Estos forman parte de la ayuda reembolsable.
“El resto de los 300 millones son ayudas no reembolsables y están ahí para ejecutar los proyectos que este gobierno, las municipalidades y las instituciones consideren oportuno dentro de las prioridades que nos hemos marcado entre el gobierno y la cooperación española”, añadió.
Con este anuncio, España reafirma su compromiso de cooperación con Honduras en áreas estratégicas como infraestructura, agricultura y desarrollo empresarial, bajo un esquema de trabajo coordinado con el actual gobierno.