España mantendrá cooperación con Honduras con más de 300 millones de euros

Tegucigalpa, Honduras.- El embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, confirmó que su país ejecutará un programa de cooperación superior a los 300 millones de euros durante los próximos cinco años, en el marco de una relación bilateral que calificó como “magnífica”.

“Tenemos una relación magnífica, exactamente igual que la que teníamos con el otro gobierno, nosotros no hacemos una diplomacia ni una relación internacional de partido, nunca lo hemos hecho, tenemos un servicio exterior profesional”, declaró el diplomático.

Nuño García subrayó que la política exterior española mantiene continuidad, independientemente de los cambios de administración. “Nosotros lo que buscamos siempre es tener una continuidad en las relaciones, porque son relaciones entre Estados y pueblos”, afirmó.