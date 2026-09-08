“Gracias a Dios y a los que donaron”: EL HERALDO lleva alimento a familias del Corredor Seco

Tegucigalpa, Honduras.- En el rostro de doña Evangelista Mejía se dibujó una sonrisa cuando vio llegar al equipo de Diario EL HERALDO, el carro iba cargado con raciones de alimento que donaron decenas de lectores solidarios con los más necesitados. Tras levantar su mirada hacia la calle polvorienta y empedrada, la señora sonrió y saludó; al consultarle por café, ella dijo que no había, porque solo había conseguido una harina de maíz para moler las tortillas de ese día, sin imaginar que la bolsa de alimentos que llevaba este medio le permitiría variar un poco su alimentación ese día.

“Gracias a Dios porque les ha ablandado el corazón, todo es Dios y por eso dicen que nadie se muere de hambre, porque si uno está esperando para otro día, más ligero Dios le pone las cosas a uno”, expresó con fe y humildad la señora, que habita en El Jobal, Texiguat, El Paraíso, uno de los municipios de Honduras golpeados por la sequía. Durante dos semanas, el equipo de EL HERALDO recibió donaciones de alimentos y transferencias de dinero, lo que permitió realizar una primera entrega que benefició a 183 personas de 39 familias. Se priorizaron los hogares más necesitados, aunque el impacto de la sequía es parejo en la zona.





Una parte de los alimentos se compraron en la bodega Los Tres Hermanos de Perisur, en Tegucigalpa, donde sus dueños también dijeron presentes y regalaron harina de maíz y sopas instantáneas para agregar más productos a las bolsas preparadas para las personas. Las primeras entregas se hicieron en municipios del sur de Honduras: primero en Sabanagrande y Nueva Armenia, Francisco Morazán, extendiéndose después la mano solidaria hasta Texiguat y Liure en El Paraíso.

Periodistas y otros colaboradores de Diario EL HERALDO ayudaron a empacar la comida, así como en cargarla y llevarla hasta las remotas comunidades donde el agua se ha escaseado, las cosechas se perdieron y los alimentos desaparecen de las mesas.

Sufren

Los que más sufren son los adultos mayores: unos solo esperan con ansias el apoyo de sus hijos, pero expresan que las responsabilidades que tienen no les permite llevarles comida todo el tiempo, entonces buscan la manera de sobrevivir. Los niños también se deben someter a las posibilidades de sus padres, porque cuando no hay comida aguantan hasta que consiguen un poco de dinero para comprar frijoles, maíz y sal. Solo de esa manera calman un hambre que no perdona. “Esto es una bendición totalmente, yo no lo esperaba, gracias a ustedes, con eso comemos varios días porque solo somos los dos con ella”, expresó don Ángel Rivera, quien vive junto a su esposa y aseguró que seguía esperando la lluvia para sembrar de postrera.





A inicios de agosto, cuando llegó EL HERALDO a Monte Grande, Sabanagrande, don Francisco Godoy luchaba por mantener vivas a sus vacas, pero en esta segunda visita solo quedaba viva la cría; la madre murió en el parto. “Está difícil la comida en este momento, la de nosotros y hasta la de las vacas, todos estamos pereciendo”, lamentó el señor, tras agradecer la donación de alimentos, mientras el ternero rumiaba por hambre y buscando la ubre de su madre.

EL HERALDO llegó con el alimento a las casas, donde algunos fuegos estaban apagados porque no había qué comer; también entregó enmedio de las parcelas, donde los campesinos alistaban la tierra para la siembra de postrera; además, recorrió caminos solitarios, donde la gente transita largas distancias en busca de un poco de frijoles o maíz, mientras aparece la lluvia en el cielo.