Zambrano: "Vamos a construir reformas necesarias para fortalecer el proceso electoral"

El objetivo central de la iniciativa parlamentaria es modernizar el sistema de votación y fortalecer las garantías democráticas de cara a los próximos comicios.

Como parte del cronograma de trabajo, el Congreso remitirá esta semana la solicitud de opinión técnica al Consejo Nacional Electoral (CNE) y prevé recibir insumos de organismos internacionales para estructurar un dictamen consensuado.

Tegucigalpa, Honduras.- El titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó que el proyecto de reformas electorales avanza en su etapa de socialización y consultas institucionales antes de ser llevado al debate formal en el Hemiciclo.

La propuesta abarca ejes prioritarios como la ciudadanización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), la regulación estricta de los escrutinios especiales y la optimización de los sistemas de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

"Vamos a construir las reformas necesarias para fortalecer el próximo proceso electoral, para darle mayor confianza, credibilidad, transparencia, mayor certeza a los resultados", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

Las autoridades del Congreso consideran fundamental revisar las experiencias exitosas en la región para adaptar tecnología y logística que eviten la incertidumbre tras el cierre de las urnas.

En ese contexto, se evalúan los esquemas de procesamiento de datos aplicados en países sudamericanos como Chile y Colombia, los cuales destacan por la divulgación rápida de tendencias irreversibles.

La intención del titular de la Cámara es que el organismo electoral cuente con las herramientas jurídicas y técnicas que le permitan procesar y validar los paquetes electorales sin dilaciones, reduciendo al mínimo los márgenes de impugnación y garantizando la fluidez en el conteo final.

"Queremos resultados el mismo día, no un mes después; en otros países el mismo día, tres horas después de cerrar la elección, tienen resultados definitivos, a eso tenemos que aspirar", afirmó el presidente Zambrano.

Por otra parte, respecto a temas de alto debate político como la segunda vuelta o balotaje presidencial, la presidencia del Legislativo reiteró que la propuesta sigue abierta a la discusión de las distintas bancadas.

No obstante, recordó que, al tratarse de una modificación de rango constitucional, se requiere de una mayoría cualificada de 86 votos para su ratificación.

Se confirmó que el próximo lunes 21 de septiembre se recibirán formalmente las recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Estos insumos servirán de base para consolidar el dictamen definitivo que será sometido a votación en la Cámara Legislativa.