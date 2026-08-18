Llamado de auxilio: sequía destruye cultivos y consume fuentes de agua en Honduras

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> El viento que soplaba lento y cálido del oriente jamaqueó las tostadas matas de maíz, ya estaban completamente secas y amarillas en una parcela de Alubarén, Francisco Morazán. Los agricultores no podían hacer nada más que sentarse a esperar el tiempo adecuado para cortarlas y volver a sembrar.La sequía llegó como un tornado que todo destruye a su paso, no perdonó a nadie: pudientes, pobres, autoridades y expertos; todos se quedaron sin cultivos. No hay maíz ni para elotes y los frijoles tampoco lograron resistir al cruel calor.El equipo de EL HERALDO Plus recorrió parte de los 75 municipios declarados en alerta amarilla por la<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/ehambiente/honduras-sequia-defictit-lluvias-estaciones-crisis-inseguridad-alimentaria-GB31744211" target="_blank"> Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)</a>, comprobando el terrible impacto que ha causado la falta de lluvia.En abril se esperaban las lluvias del tradicional invierno de primera, pero ya transcurrieron cuatro meses de una larga espera que ha causado desilusión, tristeza, hambre y hasta llanto en Honduras.