Honduras atraviesa el período más seco de los últimos años: “Si no llueve habrá caos”

Debido a esta crisis hídrica, Honduras mantiene alerta en 124 municipios, de los cuales 75 están en alerta amarilla, a las puertas de pasar a roja. Así lo mencionó Nelson Márquez, viceministro de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/copeco-mantiene-medida-alerta-verde-departamento-gracias-dios-24-horas-FF31438926" target="_blank">Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)</a>, quien aseguró que “se ha verificado que en campo la situación está difícil, y, por otro lado, el pronóstico climatológico, la perspectiva climatológica, nos dice que la situación más bien se va a volver más complicada”.Advirtió que “estos 75 son la mayor preocupación; fuera de ellos hay algunas pérdidas, sí, pero, debemos reconocer que sí las hay, algunas pérdidas en los cultivos, algún problema de acceso a agua potable”.Francisco Argeñal también se refirió a los municipios en alerta y dijo que esta semana se reunirán representantes del Poder Legislativo con el presidente de la República para determinar en qué municipios amerita subir las alertas. Adelantó que muchos en alerta amarilla pasarán a roja y algunos en verde subirán a amarilla. También se sumarán otros municipios que están en vigilancia, pero no tienen ninguna alerta.De acuerdo con los datos de Cenaos, la crisis por sequía golpea más fuerte el centro, oriente y sur de Honduras. En el centro, el promedio de lluvias hasta julio de 2026 fue de 55.1 milímetros, el equivalente a 20 milímetros menos que en 2025, cuando en promedio llovió 75.1 milímetros. En la región sur el promedio de lluvias fue de 75.1, mientras que en el mismo periodo de 2025 llovió 109.6 milímetros. También hubo un déficit. En el oriente pasó lo mismo: en 2025 llovió 100.8 milímetros y para 2026 apenas se reportaron 113.6.