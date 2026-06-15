Analizarán ampliar alerta por sequía a más municipios

Tegucigalpa, Honduras. El jefe del Sistema de Alerta Temprano de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Juan José Reyes, informó que analizarán las condiciones de las temperaturas y lluvias en los 75 municipios en alerta verde por sequía.

“La próxima semana vamos a estar haciendo un análisis profundo de cómo están las condiciones después de la oficialización que la NOAA nos indica que tenemos una advertencia del fenómeno de El Niño”, dijo.

En la reunión, en la que estarán los sectores que integran la mesa antisequía, se determinará si aumenta, disminuye o se mantiene el número de municipios en alerta, sobre todo porque El Niño tendrá una duración de más de seis meses y finaliza a inicios del 2027.