Analizarán ampliar alerta por sequía a más municipios

Tegucigalpa, Honduras. El jefe del Sistema de Alerta Temprano de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Juan José Reyes, informó que analizarán las condiciones de las temperaturas y lluvias en los 75 municipios en alerta verde por sequía.
“La próxima semana vamos a estar haciendo un análisis profundo de cómo están las condiciones después de la oficialización que la NOAA nos indica que tenemos una advertencia del fenómeno de El Niño”, dijo.
En la reunión, en la que estarán los sectores que integran la mesa antisequía, se determinará si aumenta, disminuye o se mantiene el número de municipios en alerta, sobre todo porque El Niño tendrá una duración de más de seis meses y finaliza a inicios del 2027.
Francisco Argeñal, jefe del Centro Nacional de Estudioso Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), advirtió que este evento climático será de intensidad considerable, lo que provocará una canícula más prolongada de lo habitual y una marcada reducción en las lluvias.
“Esto nos va a generar un déficit de lluvia de más de un 40% y afectando, sobre todo, la parte sur del corredor seco de Honduras”, apuntó Argeñal.
El déficit de lluvias podría tener consecuencias directas en la producción agrícola, especialmente en cultivos básicos como maíz y frijol, lo que a su vez podría repercutir en la seguridad alimentaria de miles de familias.
EL HERALDO realizó un recorrido por varios de estos municipios que ya sufren los daños de la sequía, evidenciando que en algunos reportaban muerte de ganado por el calor, la falta de agua y alimento. En otras regiones, los productores no habían concretado la siembra de primera porque las lluvias se había retrasado al menos un mes. Otros sembraron y perdieron toda la producción porque apenas llovió una o dos veces.