Distrito Central registra 18.4% menos lluvia que el promedio histórico

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas en el Distrito Central durante 2026 continúan por debajo de los niveles observados en años de referencia como 1997, 2015 y 2023, una situación que mantiene la preocupación por el abastecimiento de agua en la capital, donde miles de familias continúan sometidas a racionamientos.

De acuerdo con una comparativa presentada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), entre enero y el 22 de julio de este año se acumularon 316.2 milímetros de lluvia, un 18.4% menos que el promedio histórico para el mismo período, estimado en 387.7 milímetros.

El análisis municipal ubica a 2026 como el año con menor precipitación acumulada entre los cuatro períodos comparados, lo que evidencia que el invierno todavía no logra compensar el déficit dejado durante mayo y junio.

La reducción de las lluvias ocurre en un momento crítico para Tegucigalpa, donde la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) mantiene la emergencia hídrica debido a los bajos niveles de almacenamiento en las represas que abastecen a la ciudad.

Aunque durante los primeros 22 días de julio se registraron 46 milímetros de lluvia, una cifra superior al promedio histórico del mes para esa fecha, las autoridades municipales consideran que esa cantidad de agua aún resulta insuficiente para recuperar las reservas de agua.