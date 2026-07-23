Distrito Central registra 18.4% menos lluvia que el promedio histórico

Tegucigalpa, Honduras.- Las lluvias registradas en el Distrito Central durante 2026 continúan por debajo de los niveles observados en años de referencia como 1997, 2015 y 2023, una situación que mantiene la preocupación por el abastecimiento de agua en la capital, donde miles de familias continúan sometidas a racionamientos.
De acuerdo con una comparativa presentada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), entre enero y el 22 de julio de este año se acumularon 316.2 milímetros de lluvia, un 18.4% menos que el promedio histórico para el mismo período, estimado en 387.7 milímetros.
El análisis municipal ubica a 2026 como el año con menor precipitación acumulada entre los cuatro períodos comparados, lo que evidencia que el invierno todavía no logra compensar el déficit dejado durante mayo y junio.
La reducción de las lluvias ocurre en un momento crítico para Tegucigalpa, donde la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) mantiene la emergencia hídrica debido a los bajos niveles de almacenamiento en las represas que abastecen a la ciudad.
Aunque durante los primeros 22 días de julio se registraron 46 milímetros de lluvia, una cifra superior al promedio histórico del mes para esa fecha, las autoridades municipales consideran que esa cantidad de agua aún resulta insuficiente para recuperar las reservas de agua.
La comparación histórica muestra que para el mismo período de 1997 ya se habían acumulado 355.7 milímetros de lluvia, mientras que en 2015 el registro alcanzaba 351.7 milímetros.
La diferencia es aún mayor frente a 2023, cuando el acumulado entre enero y el 22 de julio llegó a 455.6 milímetros, casi 140 milímetros más que lo registrado este año.
Especialistas han advertido que la cantidad de lluvia no siempre se traduce en una recuperación inmediata de las represas, ya que también influyen factores como la distribución de las precipitaciones, la infiltración del suelo y el nivel previo de los embalses.
La escasez de agua obliga a mantener calendarios de distribución por sectores, con colonias que deben esperar varios días para recibir el servicio, mientras otras dependen del suministro mediante camiones cisterna.
UMAPS también señaló que a pesar de las lluvias registradas en las últimas semanas, el cronograma de racionamientos continúa vigente porque las reservas aún no alcanzan niveles que permitan normalizar el abastecimiento.
La AMDC recordó que los años 1997-1998 y 2015-2016 estuvieron influenciados por fenómeno del Super Niño, mientras que 2023-2024 estuvo marcado por un evento fuerte de este fenómeno climático.
Aun bajo esas condiciones, los registros históricos reflejan que las precipitaciones acumuladas hasta el 22 de julio fueron superiores a las observadas durante 2026.
El monitoreo municipal también refleja que el acumulado anual parcial de este año asciende a 316.2 milímetros, mientras que los registros anuales de referencia fueron de 835.3 milímetros en 1997, 892 milímetros en 2015 y 984.6 milímetros en 2023.
Las autoridades municipales sostienen que el seguimiento permanente de las lluvias es importante para anticipar riesgos, planificar medidas preventivas y evaluar el comportamiento del invierno, especialmente en un año marcado por la crisis de abastecimiento de agua que afecta al Distrito Central.
Estos datos provienen estaciones automáticas de monitoreo y la red hidrometeorológica de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, que da seguimiento en tiempo real al comportamiento de las precipitaciones en la capital.