¿Cuáles son las variaciones de precios en los granos básicos en el DC?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de los granos de la canasta básica cambia de manera constante; factores como el costo de la energía, inflación y sequías son algunas causas que impactan en el precio final al consumidor.

De acuerdo con el Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH) y el monitoreo de precios de los granos básicos en el mercado Zonal Belén, uno de los productos alimenticios que más ha sufrido variaciones en el precio y no ha logrado disminuir es el sorgo blanco.

Este producto sufrió el primer aumento el 27 de diciembre de 2024, pasó de costar 35 a 40 lempiras, aunque parezca un leve aumento, el precio se mantiene al alza en el transcurso del 2025. Para el mes de julio de ese año el sorgo variaba entre 45 y 50 lempiras la medida, aumentando más de L10.

El valor más alto registrado lo alcanzó el 1 de julio de 2026, según reportes del SIMPAH, cuando la medida de sorgo se cotizaba entre 70 y 80 lempiras. Este grano, que se cultiva en Choluteca, se utiliza, sobre todo, para la alimentación de animales.

“El sorgo está escaso porque se gastó la reserva en época de sequía, fue un alivio para mitigar el hambre de familias y animales” expresó Dulio Medina, presidente de la Asociación de Productores de Granos (Prograno) y agricultor en El Paraíso.

Otro producto con alzas en su precio y de mayor presencia en los hogares hondureños es el frijol; en enero pasado registraba precios de 80 lempiras la medida de frijol negro proveniente de Siguatepeque; el grano rojo L90 y el rosado L100, ambos cosechados en Oropolí, El Paraíso.