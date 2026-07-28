Terremoto de 7,1 en Japón deja 3 muertos, atrapados y más de 200 heridos

Dos mujeres jóvenes, de unos veinte años, fallecieron por la explosión y colapso de un centro comercial situado en la localidad de Kashima, afirmaron las autoridades de la prefectura sureña de Kumamoto, según la cadena de televisión japonesa NHK.

Tokio.- Las autoridades japonesas elevaron este miércoles a tres los muertos por un terremoto de magnitud 7,1 en el sur del archipiélago, incluyendo dos fallecidos por el derrumbe de un centro comercial en el que siguen desaparecidas una decena de personas, y a más de 200 los heridos.

A estas dos víctimas mortales se añade otra, hallada la víspera en una casa derrumbada en la ciudad de Yatsushiro, según la Policía de Kumamoto.

Al menos una decena de personas continúan desaparecidas tras la aparatosa explosión en el centro operado por Aeon Mall, que tuvo lugar poco después de que unas 200 personas evacuaran el edificio, y que las autoridades sospechan fue causada por una fuga de gas desatada por el potente terremoto.

Ocho personas fueron rescatadas de madrugada bajo los escombros y cinco resultaron heridas en el centro comercial, añadió NHK, que elevó a más de 200 las personas que recibieron atención médica en varios hospitales de Kumamoto y precisó que una decena se encontraban seriamente heridas.

En particular, el hospital Saiseikai Kumamoto reportó la pasada noche que 84 heridos por el terremoto estaban recibiendo atención médica y una de ellas se encontraba inconsciente.

"Las personas con lesiones, como fracturas causadas por la caída de muebles durante el terremoto, están llegando una tras otra. Contamos con 400 camas de hospital, pero ya nos estamos quedando sin espacio", afirmó a NHK el jefe de la oficina de relaciones públicas del hospital, Yoshitaka Matsuoka.

El terremoto tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT) del martes, y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA), que emitió una breve alerta por tsunami.

El temblor alcanzó el máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, siendo la primera vez que se registra esta intensidad desde que un terremoto golpeó la península de Noto en 2024 causando 400 muertos.

El sismo ha causado importantes daños materiales, según las autoridades, que incluyen graves deformaciones y daños en la principal autopista de la isla japonesa de Kyushu, así como el derrumbe de parte del muro del popular castillo de Kumamoto y la caída de una gigantesca chimenea en una fábrica papelera. EFE