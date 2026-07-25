A un mes del desastre: las cifras que dejó el doble terremoto en Venezuela

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la zona norte de Venezuela el 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas que aún se siguen contabilizando a medida que avanzan los trabajos de recuperación de cuerpos y remoción de escombros.