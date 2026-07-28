Fuerte terremoto de magnitud 7.1 sacude el sur de Japón y provoca una alerta de tsunami

Tokio.- Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, provocando además una alerta por tsunami, según datos de la agencia meteorológica japonesa (JMA).

El sismo tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, situada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia.

Algunas zonas de la región registraron el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.