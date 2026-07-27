160 kilómetros de destrucción: el paisaje negro del peor incendio de la historia de España

Recorrer el perímetro del incendio de Ávila, el que ya es el mayor de la historia reciente de España, es atravesar 160 kilómetros de destrucción, silencio y humo. Una sucesión de montes ennegrecidos, pueblos cercados y pequeñas islas verdes que sobrevivieron no porque el fuego las perdonara, sino porque avanzó con tanta virulencia que terminó saltando por encima de ellas.