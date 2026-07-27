La PGR anuncia auditoría a demandas contra el Estado de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Procuraduría General de la República (PGR) auditará demandas recientes contra el Estado de Honduras tras el retorno del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El subprocurador de la República, José Francisco Quiroz, informó que la institución desarrolla la auditoría; se centra en los expedientes relacionados con litigios nacionales e internacionales, para revisar el manejo de cada caso antes de emprender acciones derivadas del regreso del país al mecanismo arbitral.
"Estamos trabajando en una auditoría, que posteriormente se dará a conocer, y revisará cada uno de los casos no solo de bufetes nacionales, sino también de bufetes internacionales, porque estamos tratando de identificar bufetes nacionales que han actuado para desfavorecer al Estado de Honduras; ya no podemos seguir ordeñando al Estado de Honduras de una manera grosera, es injusto", explicó Quiroz.
Nuevos casos
Señaló que el objetivo de esta revisión es identificar los casos existentes antes de avanzar con las acciones que correspondan tras la reincorporación de Honduras al organismo internacional.
El pasado 18 de julio, Honduras formalizó su regreso al CIADI; no obstante, el convenio entrará en vigor para el país el próximo 16 de agosto, fecha en la que volverá a ser oficialmente Estado miembro del organismo internacional encargado de administrar arbitrajes sobre inversiones.
La reincorporación implica que las controversias entre inversionistas extranjeros y el Estado hondureño podrán canalizarse conforme a las disposiciones del convenio.
¿Qué es el CIADI y cuál es su función?
El CIADI es un organismo del Banco Mundial que funciona como un tribunal internacional de arbitraje al que las empresas pueden acudir cuando consideran que un país incumplió compromisos relacionados con sus inversiones.
Las decisiones dentro del "circuito" internacional se toman mediante paneles de árbitros independientes, que buscan ofrecer un mecanismo neutral, sin recurrir a los tribunales del país involucrado.
Con el retorno de Honduras al organismo, la Procuraduría General de la República se prepara para gestionar los procesos que puedan presentarse bajo este esquema internacional, mientras concluye la auditoría de los expedientes y define las acciones que, según adelantó el subprocurador José Francisco Quiroz, comenzarán a conocerse en las próximas semanas.
El retorno al Ciadi, firmado el pasado 6 de marzo en la sede del Banco Mundial en Washington, revirtió la decisión del Gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, quien en febrero de 2024 denunció el convenio al considerar que “socavaba la soberanía nacional”.
En aquel momento, la Procuraduría General de la República argumentó que la salida de Honduras buscaba "salvaguardar las finanzas públicas, corregir el desequilibrio que favorece a inversionistas extranjeros y perjudica a los inversionistas nacionales" y poner fin al "terrorismo de litigación".