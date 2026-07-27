La PGR anuncia auditoría a demandas contra el Estado de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Procuraduría General de la República (PGR) auditará demandas recientes contra el Estado de Honduras tras el retorno del país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El subprocurador de la República, José Francisco Quiroz, informó que la institución desarrolla la auditoría; se centra en los expedientes relacionados con litigios nacionales e internacionales, para revisar el manejo de cada caso antes de emprender acciones derivadas del regreso del país al mecanismo arbitral. "Estamos trabajando en una auditoría, que posteriormente se dará a conocer, y revisará cada uno de los casos no solo de bufetes nacionales, sino también de bufetes internacionales, porque estamos tratando de identificar bufetes nacionales que han actuado para desfavorecer al Estado de Honduras; ya no podemos seguir ordeñando al Estado de Honduras de una manera grosera, es injusto", explicó Quiroz.

Nuevos casos

Señaló que el objetivo de esta revisión es identificar los casos existentes antes de avanzar con las acciones que correspondan tras la reincorporación de Honduras al organismo internacional. El pasado 18 de julio, Honduras formalizó su regreso al CIADI; no obstante, el convenio entrará en vigor para el país el próximo 16 de agosto, fecha en la que volverá a ser oficialmente Estado miembro del organismo internacional encargado de administrar arbitrajes sobre inversiones. La reincorporación implica que las controversias entre inversionistas extranjeros y el Estado hondureño podrán canalizarse conforme a las disposiciones del convenio.

¿Qué es el CIADI y cuál es su función?