Precio de la compra y venta del dólar para este martes 28 de julio en Honduras

El valor de la compra de la moneda estadounidense quedó establecido en L26.7885 para este martes, luego de ubicarse el lunes en L26.7824, lo que representa un aumento de L0.0061.

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH ) anunció el precio de compra y venta del dólar para este martes 28 de julio mediante su actualización diaria.

En tanto, el precio de venta se fijó en L26.9224 este martes, después que ayer alcanzara L26.9163, una variación al alza de L0.0061.

La nueva cotización refleja un ajuste ascendente tanto en el valor de compra como en el de venta del dólar frente a la última jornada registrada en el mercado cambiario nacional.

El Banco Central actualiza de lunes a viernes estos valores, los cuales sirven como referencia para las transacciones del sistema financiero nacional, así como para quienes envían y reciben remesas, realizan importaciones o requieren adquirir divisas.