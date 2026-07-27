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Recaudación de impuestos aumenta L9,461 millones al primer semestre 2026

Ingresos tributarios registraron un incremento interanual de 11.55% a junio del presente año

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 10:18
Recaudación de impuestos aumenta L9,461 millones al primer semestre 2026

Los obligados tributarios han cumplido con con el pago de impuestos, lo que permitió un aumento interanual superior al 10%.

 Crédito: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Los ingresos tributarios de la administración central cerraron el primer semestre de 2026 con un considerable repunte interanual.

Un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin) indica que las recaudaciones sumaron 91,352.2 millones de lempiras, mayor que los L81,890.8 millones al 30 de junio de 2025.

El aumento interanual es de 9,461.4 millones de lempiras y 11.55 puntos. En comparación con la meta anual de 186,379.8 millones de lempiras para 2026, lo ejecutado es de 49.01%.

El resultado interanual junio 2025-2026 es mejor que el registrado en el primer semestre 2024-2025 al pasar los ingresos tributarios de 76,452.1 a 81,890.8 millones de lempiras, con un aumento de L5,438.7 millones.

A junio de 2025 la ejecución respecto a la meta de recaudación (172,318.4 millones de lempiras) fue de 44.36%. En 2025, la meta de ingresos tributarios fue ajustada al pasar de 172,318.4 a 176,520.3 millones de lempiras, cerrando con L175,169.1 millones.

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Impuestos

La composición de los ingresos tributarios se mantiene con el predominio del 15% del Impuesto Sobre Ventas (ISV), el Impuesto Sobre Renta (ISR) y el Aporte al Patrimonio Vial (el que se aplica a los combustibles).

La recaudación del ISV a junio de de 2026 ascendió a 37,630.7 millones de lempiras, con una participación de 41.19% en los ingresos tributarios.

En relación a la meta anual de 77,129.5 millones de lempiras, lo ejecutado al pasado 30 de junio es de 48.78%. El ISR generó al gobierno central 29,697.3 millones lempiras, con un aporte de 32.50% a las recaudaciones.

Respecto a la meta anual de 60,036.1 millones de lempiras, lo devengado es de 49.46%.El consumo de combustibles dejó 7,176.4 millones de lempiras al fisco, con una participación de 7.85%. En relación a la meta de 2026 (14,184 millones de lempiras), lo ejecutado al primer semestre asciende a 50.59%.

Los tres impuestos citados anteriormente aportaron 81.54% a las recaudaciones del primer semestre de 2026

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Luis Rodríguez
Luis Rodríguez

Profesional del Periodismo graduado en Ciudad Universitaria-UNAH. Desde agosto 1995 redactor de noticias económicas en EL HERALDO y después pasó a ser periodista-editor de las secciones de Economía y de Dinero & Negocios.

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