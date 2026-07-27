Recaudación de impuestos aumenta L9,461 millones al primer semestre 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Los ingresos tributarios de la administración central cerraron el primer semestre de 2026 con un considerable repunte interanual.

Un informe de la Secretaría de Finanzas (Sefin) indica que las recaudaciones sumaron 91,352.2 millones de lempiras, mayor que los L81,890.8 millones al 30 de junio de 2025.

El aumento interanual es de 9,461.4 millones de lempiras y 11.55 puntos. En comparación con la meta anual de 186,379.8 millones de lempiras para 2026, lo ejecutado es de 49.01%.

El resultado interanual junio 2025-2026 es mejor que el registrado en el primer semestre 2024-2025 al pasar los ingresos tributarios de 76,452.1 a 81,890.8 millones de lempiras, con un aumento de L5,438.7 millones.

A junio de 2025 la ejecución respecto a la meta de recaudación (172,318.4 millones de lempiras) fue de 44.36%. En 2025, la meta de ingresos tributarios fue ajustada al pasar de 172,318.4 a 176,520.3 millones de lempiras, cerrando con L175,169.1 millones.