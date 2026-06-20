El Conadeh registra más de 100 quejas por violaciones a derechos tributarios

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó más de 100 denuncias por presuntas violaciones a los derechos tributarios y aduaneros en lo que va de 2026.
Carol Cerrato, coordinadora de la Defensoría Especial del Obligado Tributario del ente de los derechos humanos, informó que las denuncias reflejan preocupación por la falta de garantías durante los procedimientos administrativos.
“Hemos atendido quejas de obligados tributarios, ya sean personas naturales o personas jurídicas, donde miramos que los obligados tributarios están denunciando a la administración tributaria y a la administración aduanera por presuntas violaciones a sus derechos”, explicó Cerrato.
La funcionaria además señaló que el aumento en la cantidad de contribuyentes registrados registró incrementos, que están ligados a la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de derechos.
Según detalló, en los últimos años la cifra de obligados tributarios en Honduras asciende a aproximadamente 3.5 millones, lo que evidencia una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de cumplir con las responsabilidades fiscales.
Respuestas
Entre los reportes recibidos, la principal irregularidad reportada por los contribuyentes está relacionada con el incumplimiento del derecho de petición.
La coordinadora explicó que, en muchos casos, las instituciones responsables no responden dentro de los plazos establecidos en el Código Tributario, situación que limita el acceso de los contribuyentes a otros mecanismos de defensa.
“Generalmente las denuncias más frecuentes son en relación con el derecho a la petición, que muchas veces el obligado tributario no tiene una pronta respuesta en el plazo establecido ya por el Código Tributario”, afirmó la autoridad.
Pese a las denuncias, Cerrato aclaró que el ente promotor de los derechos humanos no cuenta con facultades sancionatorias para castigar a los funcionarios que retrasan o incumplen las respuestas a las solicitudes de los contribuyentes.
“El Comisionado Nacional de Derechos Humanos no tiene esta facultad de sancionar; sin embargo, sí la de emitir recomendaciones para la administración pública, específicamente administración tributaria y aduanera, para que ellos garanticen los derechos de los obligados tributarios”, indicó.
Entre las medidas recomendadas por el organismo destaca la implementación de mecanismos internos de control jurídico que permitan agilizar la atención de los casos y garantizar el debido proceso.