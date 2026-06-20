El Conadeh registra más de 100 quejas por violaciones a derechos tributarios

Tegucigalpa, Honduras.- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportó más de 100 denuncias por presuntas violaciones a los derechos tributarios y aduaneros en lo que va de 2026.

Carol Cerrato, coordinadora de la Defensoría Especial del Obligado Tributario del ente de los derechos humanos, informó que las denuncias reflejan preocupación por la falta de garantías durante los procedimientos administrativos.

“Hemos atendido quejas de obligados tributarios, ya sean personas naturales o personas jurídicas, donde miramos que los obligados tributarios están denunciando a la administración tributaria y a la administración aduanera por presuntas violaciones a sus derechos”, explicó Cerrato.

La funcionaria además señaló que el aumento en la cantidad de contribuyentes registrados registró incrementos, que están ligados a la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de derechos.

Según detalló, en los últimos años la cifra de obligados tributarios en Honduras asciende a aproximadamente 3.5 millones, lo que evidencia una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de cumplir con las responsabilidades fiscales.