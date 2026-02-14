El Conadeh registra 483 quejas por violaciones a derechos laborales

Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos tres años, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) atendió un total de 483 quejas relacionadas con violaciones a los derechos laborales.
En las quejas que se registraron durante el período 2022-2025, se señala como responsables a más de 60 instituciones, entre el sector gubernamental y el sector privado.
De acuerdo con el organismo defensor de derechos humanos, el análisis de estas denuncias revela un patrón reiterado de vulneraciones.
En más del 50 % de los casos se identificó la concurrencia de al menos tres modalidades violatorias de los derechos laborales en una sola queja; mientras que en el 44% se registraron dos modalidades y en el 6% restante una sola afectación, lo que evidencia la gravedad y complejidad de los abusos denunciados, indicó el Conadeh.
Entre las principales modalidades de violación destaca el despido injustificado, que representa cerca del 70% de las quejas atendidas por el Conadeh.
A ella se suman otras prácticas recurrentes como el hostigamiento y acoso laboral, la persecución política, los traslados injustificados, los abusos de autoridad, la discriminación y los malos tratos en los centros de trabajo.
El ente detalló que en las denuncias también figuran situaciones como la renuncia forzada, el hostigamiento sexual, el irrespeto a los contratos laborales.
Así mismo difamación a través de redes sociales, la falta de pago mensual, la negación del derecho a vacaciones, la falta de asignación de funciones, el incumplimiento en el pago de prestaciones, cambios de horario sin justificación y la negativa arbitraria de traslados.
El Conadeh advirtió que algunas quejas incluyen hechos de mayor gravedad, como amenazas de muerte, condiciones laborales inadecuadas, salarios injustos y ambientes de trabajo que atentan contra la dignidad humana.
Respecto al enfoque de género, el informe señala que en más del 60% de los casos de violaciones a los derechos laborales son hacia las mujeres y en su mayoría provienen de empresas o instituciones cuyas jefaturas son lideradas por hombres.
Las ocupaciones y profesiones donde más se vulneran los derechos laborales de las mujeres están en el rubro de la docencia, enfermería, empleadas de tiendas y restaurantes, abogadas y doctoras.
Por su parte, en los hombres, las quejas se enfocan en sectores como la Policía Nacional, profesionales del derecho, médicos y el personal técnico de empresas públicas.
El Conadeh reiteró su llamado a las autoridades y a los empleadores del sector público y privado a respetar los derechos laborales, fortalecer los mecanismos de prevención y sanción, y garantizar condiciones de trabajo dignas, seguras y libres de discriminación.