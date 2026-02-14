El Conadeh registra 483 quejas por violaciones a derechos laborales

Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos tres años, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) atendió un total de 483 quejas relacionadas con violaciones a los derechos laborales. En las quejas que se registraron durante el período 2022-2025, se señala como responsables a más de 60 instituciones, entre el sector gubernamental y el sector privado. De acuerdo con el organismo defensor de derechos humanos, el análisis de estas denuncias revela un patrón reiterado de vulneraciones.

En más del 50 % de los casos se identificó la concurrencia de al menos tres modalidades violatorias de los derechos laborales en una sola queja; mientras que en el 44% se registraron dos modalidades y en el 6% restante una sola afectación, lo que evidencia la gravedad y complejidad de los abusos denunciados, indicó el Conadeh. Entre las principales modalidades de violación destaca el despido injustificado, que representa cerca del 70% de las quejas atendidas por el Conadeh. A ella se suman otras prácticas recurrentes como el hostigamiento y acoso laboral, la persecución política, los traslados injustificados, los abusos de autoridad, la discriminación y los malos tratos en los centros de trabajo. El ente detalló que en las denuncias también figuran situaciones como la renuncia forzada, el hostigamiento sexual, el irrespeto a los contratos laborales. Así mismo difamación a través de redes sociales, la falta de pago mensual, la negación del derecho a vacaciones, la falta de asignación de funciones, el incumplimiento en el pago de prestaciones, cambios de horario sin justificación y la negativa arbitraria de traslados. El Conadeh advirtió que algunas quejas incluyen hechos de mayor gravedad, como amenazas de muerte, condiciones laborales inadecuadas, salarios injustos y ambientes de trabajo que atentan contra la dignidad humana.