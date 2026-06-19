UNAH queda fuera de las 1,500 mejores universidades del mundo, según Ranking QS

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) quedó fuera del QS World University Rankings 2027, una de las clasificaciones universitarias más prestigiosas a nivel mundial. En esta edición, la única institución hondureña que logró clasificar fue la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec), ubicada en en el bloque de +1,401 de entre 1,504 universidades seleccionadas. El ranking, elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS), evaluó este año más de 7,000 instituciones de educación superior de 106 países, de las cuales únicamente 1,504 lograron ingresar. En Latinoamérica clasificaron apenas 118 universidades.

Para los especialistas consultados por EL HERALDO, la salida de la UNAH representa una señal de alerta sobre la competitividad de la educación superior pública en Honduras. El director de Educación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Marlon Escoto, explicó que, aunque los listados internacionales no son una medida absoluta de calidad, sí constituyen un referente importante para universidades, empleadores e inversionistas. "Este ranking significa que la UNAH está fuera de las 1,500 mejores universidades del mundo. La evaluación 2025-2026 no le permitió alcanzar los valores mínimos para clasificar, pese a que durante cuatro años consecutivos había permanecido dentro del listado", señaló. EL HERALDO revisó las clasificaciones publicadas en años anteriores y constató que la UNAH apareció de forma consecutiva en el ranking entre 2022 y 2025. Sin embargo, en la edición de 2026 dejó de figurar por completo en la clasificación, situación que también se repitió en la lista correspondiente a 2027.

¿Por que no calificó?

Escoto indicó que la universidad no logró los puntajes mínimos en áreas clave como la reputación académica y entre empleadores, la internacionalización, la gestión institucional y, especialmente, la producción científica, uno de los indicadores con mayor peso dentro de la metodología de QS. A su criterio, esta situación tiene consecuencias para el país: "La pérdida de reputación tiene efectos nacionales directos: disminuye la percepción de la educación superior pública, reduce las posibilidades de intercambio académico internacional y limita la capacidad de atraer alianzas e investigación". El especialista consideró que la institución deberá fortalecer la investigación científica, incrementar la internacionalización y mejorar su relación con el mercado laboral para recuperar competitividad en futuras evaluaciones. Para Johnny Varela, experto en educación, por su parte, quedar fuera del ranking evidencia que la universidad no está alcanzando los estándares internacionales que evalúa QS. "Cuando una institución queda fuera de un ranking representa que no está logrando los estándares internacionales y que probablemente no está trabajando en función de los indicadores bajo los cuales será evaluada", manifestó. Varela también señaló que la situación refleja problemas estructurales que trascienden a la universidad y alcanzan al sistema educativo nacional. "La universidad debe hacer una reflexión interna para identificar en qué está fallando y construir un plan de mejora. No basta con participar en evaluaciones internacionales; hay que utilizar esos resultados para corregir las debilidades", afirmó. Asimismo, planteó revisar aspectos como los procesos de contratación docente, la formación permanente del profesorado, la investigación científica y la preparación con la que llegan los estudiantes desde la educación media. EL HERALDO intentó conocer la postura de las autoridades de la UNAH a través de su oficina de Relaciones Públicas; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no obtuvo ninguna respuesta.

¿Cómo se elabora el QS World University Rankings?