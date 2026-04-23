UNAH alcanza acreditación internacional de cuatro programas académicos

El logro de la máxima casa de estudios evidencia el cumplimiento de estándares que aseguran a sus egresados la oportunidad de acceder a beneficios internacionales.

Al recibir los certificados de acreditación internacional, la UNAH mantiene su compromiso institucional de construir una nueva historia para Honduras por medio de una educación superior que trasciende las fronteras.

Tegucigalpa, Honduras. -La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) logró acreditación internacional de cuatro programas académicos, entre los que se encuentran las licenciaturas en Administración y Generación de Empresas, Derecho, Microbiología y el Técnico Universitario en Tecnología de Alimentos .

Así como el fortalecimiento del perfil de egreso, garantizando su alineación con las demandas del mercado laboral.

Alcanzar la acreditación para los cuatro programas académicos genera importantes beneficios para la UNAH, destacando la mejora de la calidad educativa mediante la actualización constante de planes de estudio, metodologías y sistemas de evaluación.

Las autoridades de la UNAH recibieron los reconocimientos en los que estuvieron presentes los miembros del Consejo Universitario, autoridades universitarias de nivel académico y administrativo, autoridades gubernamentales, representantes diplomáticos, de empresa privada y representantes estudiantiles.

Para los estudiantes, se traduce en mayores oportunidades de empleabilidad, una formación más pertinente y el acceso a becas, movilidad académica y convenios.

Eso ha permitido continuar optimizando la gestión interna en sus dimensiones académica, administrativa y de planificación.

En el ámbito institucional y formativo, la acreditación ha fortalecido el reconocimiento y prestigio de la universidad, consolidando su credibilidad ante la sociedad y otras instituciones de diverso ámbito, al tiempo que refuerza la transparencia y confianza en el cumplimiento de estándares de calidad.

El proceso ha promovido el orden y la sistematización institucional en línea con los esfuerzos ya comenzados, asegurando que todos los procesos, evidencias y resultados se mantengan documentados, lo que facilita la toma de decisiones informadas y orientadas a la mejora continua.

Mientras que para los docentes representa oportunidades de desarrollo profesional, potenciando la mejora en sus prácticas pedagógicas mediante metodologías innovadoras y una mayor participación en investigación y vinculación.

Finalmente, los beneficios trascienden al entorno social y estratégico, ya que la formación de profesionales mejor preparados, impacta directamente en el desarrollo regional y fortalece la confianza en la educación superior, especialmente en áreas clave como alimentos e inocuidad.

A su vez, la acreditación permite identificar debilidades reales con base en evidencia, establecer planes de mejora continua y abrir oportunidades de financiamiento y cooperación externa, consolidándose como un proceso dinámico que impulsa la transformación, la innovación y el aseguramiento permanente de la calidad educativa.

El proceso de autoevaluación de la carrera de Administración y Generación de Empresas (AGE), que inició en 2019 y sostenido hasta 2025, se desarrolló como un ejercicio integral y participativo que involucró a autoridades, docentes, estudiantes, egresados y empleadores, con el acompañamiento de la Unidad de Gestión de la Calidad.

A lo largo de sus fases, se fortaleció con la integración de centros regionales en 2024, permitiendo un diagnóstico más amplio y representativo.

El esfuerzo culminó con una evaluación externa que validó la calidad del proceso y permitió obtener doble acreditación internacional por la Agencia Internacional Acreditación (Chile) y el Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales AC (México); reafirmando el compromiso de la carrera con la mejora continua y la excelencia académica.

La acreditación de la carrera de Derecho ante el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho (AC) inició en septiembre de 2025, dando paso a una autoevaluación desarrollada bajo lineamientos técnicos que abarcaron aspectos académicos, administrativos y de gestión.

Con el apoyo de la Vicerrectoría Académica y la participación de diversas unidades, se conformaron comisiones de trabajo que analizaron diez categorías clave y sistematizaron evidencias, culminando con la entrega del informe final en febrero de 2026.

Posteriormente, se hizo la visita de pares evaluadores en Tegucigalpa y UNAH Cortés, quienes verificaron la información mediante entrevistas, recorridos y revisión documental.

Tras este proceso, el Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho (CONAED) aprobó por unanimidad la acreditación de la carrera en ambos centros, consolidando el compromiso institucional con la calidad, la mejora continua y el fortalecimiento de la formación jurídica en el país.

Por su parte, el proceso de acreditación de la carrera de Microbiología comenzó en mayo de 2025 con una autoevaluación participativa basada en el modelo de acreditación, que incluyó recolección y análisis de información de estudiantes, docentes, egresados y empleadores, así como la elaboración de informes y un plan de mejora validados institucionalmente.

Tras la visita de pares evaluadores en noviembre de 2025 y la aceptación del informe final, en marzo de 2026 se obtuvo un dictamen favorable de acreditación, consolidando a la carrera como referente de calidad académica con impacto internacional, al fortalecer el reconocimiento profesional, la movilidad académica y las oportunidades de cooperación e investigación.

El proceso de fortalecimiento del Técnico Universitario en Tecnología de Alimentos, se enmarca en un primer esfuerzo de autoevaluación iniciado en 2013 y consolidado con el rediseño curricular en 2023, tras más de dos décadas con el mismo plan de estudios.

Liderado por un equipo de acreditación especializado y con el apoyo de la Vicerrectoría Académica, este programa ha impulsado oportunidades como pasantías internacionales.

La acreditación genera beneficios como: mejora de la calidad educativa, fortalecimiento del perfil profesional, mayor prestigio institucional, incremento en la empleabilidad estudiantil, desarrollo docente y un impacto positivo en la sociedad, además de promover una cultura de mejora continua y acceso a nuevas oportunidades de cooperación y financiamiento.

La UNAH avanza en la acreditación con otros programas académicos, reafirmando el nivel educativo de la máxima casa de estudios; impactando el desarrollo sostenible del aís y el rumbo de la educación superior pública.

La destacada científica María Elena Bottazzi resaltó la importancia de las acreditaciones internacionales otorgadas a diversas carreras de la UNAH, calificándolas como “un hito académico que fortalece la calidad educativa y el prestigio institucional”, destacando especialmente el reconocimiento a la carrera de Microbiología como parte de este avance.

Mientras que el rector Odir Fernández, destacó que varias carreras de la institución han obtenido por primera vez acreditación internacional, “es un hecho considerado histórico para la academia”.

Según explicó Fernández, el logro incluye los programas como Administración, Derecho, Microbiología y Tecnología de Alimentos, algunos de ellos con doble acreditación otorgada por agencias de México y Chile, “lo que fortalece la calidad educativa y la proyección regional de la universidad”.

En tanto, la vicerrectora académica de la UNAH, Lourdes Murcia, detalló que la acreditación internacional de varias carreras “es el resultado de una firme voluntad institucional, respaldada desde la visión rectoral e integrada en el plan estratégico universitario”.

Subrayó que “este logro ha sido posible gracias al trabajo conjunto y comprometido de autoridades, docentes, estudiantes y toda la comunidad universitaria”.

Resaltó que este proceso “ha impulsado importantes mejoras académicas, como el rediseño curricular, el fortalecimiento de laboratorios y la modernización de recursos educativos”, dejando claro que la acreditación “no es el final, sino el inicio de una etapa de mejora continua”.

Asimismo, enfatizó que “la calidad académica deberá sostenerse en el tiempo mediante planes de acción y el compromiso permanente de la universidad con la formación de profesionales avalados con un sello de excelencia”.