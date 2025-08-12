La UNAH lanza nueva oferta educativa no formal: los certificados universitarios

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo proyecto orientado a la formación continua de profesionales comenzó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Se trata de la implementación de certificados universitarios, que está orientado a personas que tengan un título universitario o de bachillerato y que desean aumentar sus conocimientos y habilidades específicas en diferentes áreas a través de programas o asignaturas que ofrece la casa de estudios.
La iniciativa está diseñada para ser flexible y modular, permitiendo a quienes los reciban actualizarse profesionalmente y adaptarse a las demandas del mercado laboral, resalta la Dirección Académica de Formación Tecnológica (DAFT).
Cada certificado incluye de dos a cuatro asignaturas, equivalentes a un máximo de 12 créditos o unidades valorativas.
Es decir, una persona que desea certificarse en el procesamiento de cárnicos, lácteos y café puede ingresar al programa y recibir de dos a tres clases de esa carrera, lo que le permitirá laborar en esa área. El tiempo de duración es lo que dura un período académico.
Hay dos niveles de certificación: el básico que está dirigido a personas con título de Educación Media, es decir, Bachillerato; y el avanzado para profesionales con título de técnico universitario o licenciatura.
Inicialmente el programa incluye 23 certificaciones en distintas áreas, de las cuales nueves se ofrecen en el campus de Choluteca, mientras que Danlí y en Tegucigalpa se ofrecen siete en cada centro.
El proyecto se aplicará en el tercer período académico; entre la oferta que se brindará está el procesamiento de cárnicos, lácteos y café, que será impartido en el campus de Danlí; la producción acuícola y calidad alimentaria; alimentación para administración de fincas ambos impartidos en Choluteca y la agroindustria e informática que se dará en ambos centros.
Se ofrecerán en modalidad presencial, semipresencial o virtual, dependiendo de la naturaleza del espacio de aprendizaje, disponibilidad de docentes e infraestructura tecnológica.
"Prácticamente estamos abriendo la escuela de formación permanente para profesionales y esta oferta esta diseñada para responder a necesidades específicas del entorno laboral actual", indicó Raúl López, director de la DAFT.
Actualmente en Ciudad Universitaria se realiza una prueba del programa en la Facultad de Ciencias Económicas.
Es el certificado de "Normativa contable para institutos de previsión social pública", orientado a empleados de instituciones como las de Previsión del Magisterio (Inprema), Previsión Militar (IPM), el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones (Injupemp) y otras organizaciones vinculadas a la seguridad social.
Este primer certificado, impartido por el Departamento de Contaduría Pública, tiene una carga académica que supera las 90 horas de formación directa y más de 300 horas de trabajo individual, indicaron las autoridades.
No obstante, el objetivo del programa es abrir las puertas de la Universidad a los hondureños para que deseen avanzar en su educación no formal, por lo que más adelante se planea extender el programa a más áreas del conocimiento.
Las autoridades aún no han dado a conocer las fechas de inscripción; sin embargo, explicaron que el proceso se realizará en línea mediante un formulario, y los datos serán gestionados por la DAFT junto con los jefes de departamento para determinar la asignación de cupos.