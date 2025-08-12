La UNAH lanza nueva oferta educativa no formal: los certificados universitarios

Tegucigalpa, Honduras.- Un nuevo proyecto orientado a la formación continua de profesionales comenzó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Se trata de la implementación de certificados universitarios, que está orientado a personas que tengan un título universitario o de bachillerato y que desean aumentar sus conocimientos y habilidades específicas en diferentes áreas a través de programas o asignaturas que ofrece la casa de estudios. La iniciativa está diseñada para ser flexible y modular, permitiendo a quienes los reciban actualizarse profesionalmente y adaptarse a las demandas del mercado laboral, resalta la Dirección Académica de Formación Tecnológica (DAFT).

Cada certificado incluye de dos a cuatro asignaturas, equivalentes a un máximo de 12 créditos o unidades valorativas. Es decir, una persona que desea certificarse en el procesamiento de cárnicos, lácteos y café puede ingresar al programa y recibir de dos a tres clases de esa carrera, lo que le permitirá laborar en esa área. El tiempo de duración es lo que dura un período académico. Hay dos niveles de certificación: el básico que está dirigido a personas con título de Educación Media, es decir, Bachillerato; y el avanzado para profesionales con título de técnico universitario o licenciatura. Inicialmente el programa incluye 23 certificaciones en distintas áreas, de las cuales nueves se ofrecen en el campus de Choluteca, mientras que Danlí y en Tegucigalpa se ofrecen siete en cada centro. El proyecto se aplicará en el tercer período académico; entre la oferta que se brindará está el procesamiento de cárnicos, lácteos y café, que será impartido en el campus de Danlí; la producción acuícola y calidad alimentaria; alimentación para administración de fincas ambos impartidos en Choluteca y la agroindustria e informática que se dará en ambos centros. Se ofrecerán en modalidad presencial, semipresencial o virtual, dependiendo de la naturaleza del espacio de aprendizaje, disponibilidad de docentes e infraestructura tecnológica. "Prácticamente estamos abriendo la escuela de formación permanente para profesionales y esta oferta esta diseñada para responder a necesidades específicas del entorno laboral actual", indicó Raúl López, director de la DAFT.