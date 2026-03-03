La UPNFM obtiene acreditación institucional Hcéres por cinco años

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) recibió esta semana la acreditación por parte del Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y de la Educación Superior (Hcéres, por sus siglas en inglés) en Francia. El reconocimiento que tiene validez por los próximos cinco años (comprendidos entre el 26 de febrero de 2026 y el 26 de febrero de 2031) certifica a la casa de estudios del magisterio por sus calidad en la educación superior del país y la región centroamericana. La comisión de acreditación destacó el compromiso sostenido de la UPNFM con la mejora continua, evidenciado en la implementación de recomendaciones derivadas de evaluaciones anteriores.

Así como en la consolidación de procesos internos orientados a elevar sus estándares de desempeño, indicaron las autoridades de la universidad, mediante un comunicado. El informe resalta la capacidad de la institución para avanzar en medio de contextos económicos y administrativos complejos, reafirmando su determinación de alinearse con estándares internacionales de excelencia académica.

Lexy Medina, rectora de la universidad expresó su reconocimiento a toda la comunidad universitaria por el esfuerzo que hizo posible el resultado, subrayando el trabajo del cuerpo docente, personal administrativo y aliados estratégicos.