Recaudación 2026 no incluye aprobación de Ley de Justicia Tributaria

De acuerdo con el mensaje del secretario de Finanzas, Christian Duarte, en el documento del MMFMP, la LJT permitirá que muchos recursos otorgados a sectores privilegiados sean trasladados a los más desprotegidos, para mejorar la eficiencia en la recaudación tributaria permitiéndole al gobierno contar con mayores espacios fiscales.

“La LJT es un instrumento fundamental en la agenda de transparencia y lucha contra la corrupción”, subraya. La LJT es una ley que no busca crear impuestos, simplemente busca darle transparencia a la gestión del gasto tributario. No obstante, el gasto tributario en Honduras ha sido utilizado como un mecanismo de protección fiscal; el Código Tributario actual permite el principio de renta territorial, lo que significa que cualquier ingreso que se declara del exterior ni siquiera tiene que declararse, no pagan impuestos, no rinden cuentas”, dice Duarte.

“Por tal motivo, se ha creado la propuesta de ley, mediante la LJT, siendo una de las deudas, que todavía tiene el actual gobierno, a pesar de todos los intentos para aprobarla, se espera que a través del poder legislativo se apruebe. La LJT, pondrá orden en la gestión del gasto tributario, resaltando que no es una ley de corte recaudatorio”, concluye el funcionario.