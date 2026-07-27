Creación de empresas aumenta 14% en el primer semestre del 2026

Entre enero y junio de 2026, la CCIT reportó 4,656 nuevas empresas constituidas en la capital de la República, 2,136 son bajo la modalidad comerciante individual y 2,520 inscritas como comerciantes sociales.

Por su parte de enero a junio del año anterior se reportaron 4,082 empresas creadas, lo que representa un aumento interanual de 574, equivalente a 14% entre ambos períodos.

La creación de empresas de forma digital ha crecido un 106% en lo que va del 2026, con 475 empresas bajo esta modalidad, lo que ofrece al ciudadano un trámite ágil y sin costos.

El portal mi empresa en línea permite que se inscriba una empresa en cualquier área, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y comerciante individual.

Para constituir una empresa en línea se debe llenar un formulario que solicita datos generales, capital e inicio de actividades, datos del comerciante, listado de gerente, y los requisitos dependen del tipo de sociedad mercantil.