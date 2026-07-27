Creación de empresas aumenta 14% en el primer semestre del 2026

Entre enero y junio de 2026, la CCIT reportó 4,656 nuevas empresas constituidas en la capital de la República, 2,136 son bajo la modalidad comerciante individual y 2,520 inscritas como comerciantes sociales.
Por su parte de enero a junio del año anterior se reportaron 4,082 empresas creadas, lo que representa un aumento interanual de 574, equivalente a 14% entre ambos períodos.
La creación de empresas de forma digital ha crecido un 106% en lo que va del 2026, con 475 empresas bajo esta modalidad, lo que ofrece al ciudadano un trámite ágil y sin costos.
El portal mi empresa en línea permite que se inscriba una empresa en cualquier área, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y comerciante individual.
Para constituir una empresa en línea se debe llenar un formulario que solicita datos generales, capital e inicio de actividades, datos del comerciante, listado de gerente, y los requisitos dependen del tipo de sociedad mercantil.
Entre los beneficios de formalizar una empresa se encuentran: Mayor facilidad para el acceso al crédito, acreditar legalmente la existencia de la empresa, obtener RTN (Registro Tributario Nacional) y régimen de facturación, y se incrementan las operaciones comerciales, ya que se pueden firmar contratos y prestar servicios a otras empresas legalmente constituidas.
El proceso de constitución de una empresa comienza con el registro mercantil, seguido del registro de la CCIT, trámite del RTN y en el Servicio de Administración de Rentas (SAR). Es necesario un permiso de operación de la alcaldía donde operará la empresa, para finalizar, es necesario la inscripción patronal al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).