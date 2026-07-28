Humuya y Lauterique, ejemplo de convivencia en un país golpeado por la violencia

“Yo ando tranquilo, sin temor de nada, porque aquí hemos convivido, nos hemos criado; la gente del pueblo nos conocemos y somos familia casi todos”, cuenta don Celso Solano.Abel Solórzano, alcalde municipal de Humuya, resalta que el pueblo que él dirige como autoridad civil, es bendecido por tener este clima de paz.“Ha sido un municipio, digamos, cero violencia. Se ha debido, desde tiempo atrás, a que las familias de aquí casi todas somos conocidas y a que hemos tratado de mantener alejadas a personas de otros lados”, explica el edil.Una de las medidas tomadas, para evitar que foráneos de dudosa reputación lleguen a vivir a Humuya, es solicitarles cuál fue su último domicilio y las razones por las que decidieron ir a vivir, en especial, a su casco urbano.“Siempre hemos mantenido esa cultura. Les pedimos las constancias de vecindad de las personas para tratar de mantener un municipio sano”, asegura el alcalde Abel Solórzano.