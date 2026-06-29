108 municipios se mantienen libres de homicidios durante 2026

Los municipios que no han registrado homicidios en 2026 son: Santa Fe y Santa Rosa de Aguán, en Colón. Humuya, Lamaní, San Sebastián y Villa de San Antonio, en Comayagua.Cabañas, Concepción, Dulce Nombre, San Jerónimo, San Nicolás y Veracruz, en Copán.Pimienta es el único del departamento de Cortés, en no tener homicidios. En Choluteca están: Duyure, El Triunfo, Morolica, Orocuina y San José.Mientras que en El Paraíso, no tienen muertes violentas: Yuscarán, Jacaleapa, Liure, Oropolí, Potrerillos, San Antonio de Flores, San Lucas, San Matías, Soledad, Texíguat, Vado Ancho y Yauyupe.