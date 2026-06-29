108 municipios se mantienen libres de homicidios durante 2026

Tegucigalpa, Honduras.- De los 298 del país, sólo un poco más de un tercio del total se mantiene incólume en cuanto a incidencia de homicidios se refiere; es decir, no han registrado un sólo hecho violento de este tipo en lo que va del año 2026. Son 108 los municipios que no han tenido homicidios en sus territorios, según contabilizó la Secretaría de Seguridad mediante el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 22 de junio del presente año; esto significa el 36% de los municipios del país. Por regiones, uno de los departamentos en los que más pueblos entran en la categoría de “municipios blancos” por no registrar muertes violentas es el departamento de El Paraíso. Aquí, 12 de los 19 términos municipales no dieron cuenta de un sólo homicidio en el espacio de tiempo antes expuesto. Es decir, en el 63% de sus municipios no se han dado muertes violentas en casi seis meses.

Similar situación se refleja en el departamento de La Paz, en donde 11 de sus 19 municipios no presentan casos de violencia relativa a homicidios; casi el 58% de sus pueblos. En Francisco Morazán, 14 de sus 28 municipios no tienen esa incidencia en el primer semestre de 2026. Santa Bárbara también tiene una considerable cantidad de sus poblados, 11 para ser exactos, en los que no han ocurrido eventos de violencia atinentes a homicidios; y así otros, como Islas de la Bahía, que aunque es el más pequeño, dos de sus cuatro municipios no han tenido muertes violentas.

Sin muertes violentas

Los municipios que no han registrado homicidios en 2026 son: Santa Fe y Santa Rosa de Aguán, en Colón. Humuya, Lamaní, San Sebastián y Villa de San Antonio, en Comayagua. Cabañas, Concepción, Dulce Nombre, San Jerónimo, San Nicolás y Veracruz, en Copán. Pimienta es el único del departamento de Cortés, en no tener homicidios. En Choluteca están: Duyure, El Triunfo, Morolica, Orocuina y San José. Mientras que en El Paraíso, no tienen muertes violentas: Yuscarán, Jacaleapa, Liure, Oropolí, Potrerillos, San Antonio de Flores, San Lucas, San Matías, Soledad, Texíguat, Vado Ancho y Yauyupe.

Alrededor de la capital

A pesar de que la capital de la República, el Distrito Central (DC), es el municipio con más homicidios (126) en el primer semestre de 2026, varios de los pueblos que están a su alrededor no reportan ni una sola muerte violenta. Es el caso de Alubarén, La Libertad, Maraita, Marale, Nueva Armenia, Ojojona, Sabanagrande, San Buenaventura, San Ignacio, San Miguelito, Santa Ana, Tatumbla, Valle de Ángeles y Villa de San Francisco. Aunque es un departamento afectado por la influencia del flagelo del narcotráfico, Gracias a Dios tiene tres pueblos que no registran homicidios: Estos son: Ahuas, Juan Francisco Bulnes y Villeda Morales. En La Paz: Aguanqueterique, Cabañas, Cane, Chinacla, Lauterique, Marcala, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte, San José, San Pedro de Tutule y Yarula. En Valle (5), en Olancho (6), en Intibucá (8), Lempira (8) y Ocotepeque (8), Lempira (9) y Santa Bárbara (11).

En rojo

De los 18 departamentos, sólo en dos de ellos la totalidad de sus municipios han reportado muertes violentas en el primer semestre del año. Se trata de Atlántida, en el norte del país. Sus ocho municipios han dado cuenta de por lo menos un homicidio en ese lapso. Mismo panorama presenta el departamento de Yoro. En sus 11 municipios también ha habido homicidios, sin excepción. Este número de pueblos, denominados “municipios blancos”, puede reducirse en lo que va de 2026. En promedio, en la última década, cada año cerró entre 35 y 55 municipios, los que en todo el año no tuvieron hechos violentos referentes a homicidios. Muchos de los que en 2026 tienen esta distinción, han repetido durante muchos años consecutivos. Parte de esto se debe a las costumbres, a los buenos principios, a la sana convivencia, pero también a la no presencia de maras y pandillas en sus territorios.

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