¡Confirmado! Este es el equipo de la Liga Nacional en el que jugará Davis Flow

El mercado de fichajes del fútbol hondureño ha dado un giro inesperado con la confirmación de que el popular creador de contenido Davis Flow dará el salto a la Liga Nacional para disputar el torneo Apertura 2026, en una decisión que ya ha comenzado a generar debate y expectativa entre aficionados y usuarios de redes sociales.
La noticia fue confirmada por un dirigente del fútbol nacional durante una transmisión en vivo a través de TikTok, espacio en el que participaron exjugadores, periodistas deportivos y seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa ante el anuncio.
Aunque se generaron diversas especulaciones sobre cuál sería el destino del influencer hondureño, finalmente se confirmó que Davis Flow se incorporará al Platense FC para afrontar la próxima temporada de la máxima categoría del fútbol hondureño.
El presidente del conjunto porteño, Cristhian Andrés, fue el encargado de oficializar la llegada del creador de contenido, explicando que la iniciativa busca acercar aún más al público joven al fútbol nacional y generar mayor visibilidad para la institución.
La revelación se produjo durante una transmisión en vivo compartida con los exfutbolistas Mario Martínez y Víctor Bernárdez, además de varios comunicadores deportivos, donde el dirigente defendió la decisión de apostar por una figura con gran presencia en plataformas digitales.
"Es una iniciativa mía hacer esto con Davis Flow; esto le va a dar exposición al club. La idea es que gane el fútbol de Honduras. Puede haber a quien le agrade y a quien no", expresó el presidente del equipo.
No obstante, el dirigente dejó claro que la incorporación del influencer no representa un lugar asegurado dentro del plantel profesional, ya que deberá demostrar sus condiciones deportivas para competir por un espacio.
"Tampoco va a venir a ganarse un puesto de regalado", afirmó el directivo al referirse al proceso de adaptación y evaluación que enfrentará el nuevo integrante del equipo.
Davis Flow, cuyo nombre completo es Davis Obed Silva Antúnez, es un creador de contenido, rapero y artista hondureño que actualmente cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales , donde ha construido una amplia comunidad digital.
El joven también alcanzó notoriedad mediática por su relación sentimental con la periodista hondureña Elsa Oseguera, situación que incrementó aún más su exposición pública.
Sin embargo, el interés por Davis Flow dentro del fútbol no es reciente. Desde 2025 comenzó a destacar en torneos y eventos protagonizados por creadores de contenido, donde sus actuaciones y goles despertaron el interés de otros clubes de la primera división hondureña.
Ahora, con su llegada al Platense FC, el creador de contenido enfrentará el mayor reto deportivo de su carrera, en una apuesta que promete generar atención tanto dentro como fuera de las canchas durante el torneo Apertura 2026.