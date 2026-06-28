Existen unas 200 zonas de alto riesgo para construir en la capital, advierte el Colegio de Arquitectos

Tegucigalpa, Honduras.- El reciente derrumbe registrado en el anillo periférico, a la altura de Loarque, volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrenta Tegucigalpa por la ocupación de terrenos vulnerables. De acuerdo con el Colegio de Arquitectos de Honduras, en la capital existen alrededor de 200 zonas donde no es recomendable construir debido al peligro de inundaciones graduales y otros fenómenos.

El arquitecto Jacobo Bertrand explicó que estos sectores representan una amenaza constante para miles de familias que habitan o desarrollan actividades cerca de laderas inestables y cauces naturales.

"Según datos estadísticos que tenemos en el Colegio de Arquitectos, Tegucigalpa tiene cerca de 200 lugares de alto riesgo de derrumbes en laderas, riesgos de inundaciones y, en casos particulares, de sequía", señaló. Bertrand agregó que la magnitud del problema va más allá de los puntos identificados, ya que entre 600,000 y 700,000 personas viven en condiciones de vulnerabilidad ante este tipo de emergencias. "Para tener la alerta un poquito más fuerte, más latente, son cerca de 600,000 y 700,000 personas que están en alto riesgo. Entonces, la vigilancia definitivamente es importante para minimizar el impacto que podría llegar a suceder", advirtió. Las declaraciones surgen luego del deslizamiento de tierra ocurrido el 23 de junio, donde una gran masa de tierra cayó sobre varias bodegas y vehículos, dejando tres personas fallecidas.