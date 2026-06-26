Disminuyen las hospitalizaciones por dengue en el Hospital Escuela durante 2026

Tegucigalpa, Honduras.- Las hospitalizaciones por dengue en el Hospital Escuela muestran una disminución significativa durante este año. Datos del Departamento de Epidemiología del principal centro asistencial del país reflejan una reducción del 66 % en comparación con el mismo período de 2025. Hasta la semana epidemiológica 24, el Hospital Escuela ha registrado 63 pacientes hospitalizados por sospecha de dengue, mientras que en el mismo período del año pasado la cifra ascendía a 188 ingresos. El vocero del centro asistencial, Miguel Osorio, informó que durante las primeras 24 semanas de 2026 se han atendido 170 pacientes con sospecha de la enfermedad, de los cuales 107 recibieron tratamiento de forma ambulatoria y 63 requirieron hospitalización debido a la gravedad de su condición.

"Hasta la semana epidemiológica 24 se han atendido un total de 170 pacientes sospechosos de dengue; de ellos, 107 fueron manejados de manera ambulatoria y 63 necesitaron hospitalización", detalló. Actualmente, el Hospital Escuela mantiene ingresados varios pacientes procedentes de sectores considerados de alta incidencia. Entre ellos figuran cuatro personas originarias de la colonia Los Pinos, dos de Villa Nueva y dos de la colonia Kennedy. Osorio explicó que la mayor parte de las referencias que recibe el hospital provienen del departamento de Francisco Morazán, especialmente del municipio del Distrito Central, donde continúa concentrándose la mayor cantidad de casos.

“Los expertos lo saben, el virus convive, vive con nosotros, pero depende de cada uno evitar ser afectados por el mismo y por ejemplo en el en el reporte de derivación de casos, le puedo afirmar que en el Distrito Central hay 28 sectores de1,112 que pueden estar infectados”, detalló el portavoz.

El DC a punto de alcanzar mil casos de dengue en el año

Asimismo, indicó que la población pediátrica sigue siendo la más vulnerable frente al virus. "Los más afectados continúan siendo los niños, principalmente aquellos comprendidos entre los cinco años y la adolescencia", señaló.

Aunque las cifras muestran una reducción con respecto al año anterior, las autoridades sanitarias insisten en que el dengue continúa circulando y que el riesgo de un aumento de casos persiste, especialmente durante la temporada lluviosa. Osorio recordó que la enfermedad puede prevenirse mediante la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del virus. "Los expertos saben que el virus convive con nosotros. Depende de cada ciudadano reducir el riesgo eliminando criaderos. Aunque hoy observamos menos casos, eso no significa que el peligro haya desaparecido", manifestó. El portavoz agregó que, según los reportes epidemiológicos, en el Distrito Central existen al menos 28 sectores identificados con circulación del virus, por lo que la vigilancia sanitaria continúa siendo permanente.

Casos en la capital