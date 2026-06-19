La capital hondureña está cerca de alcanzar los mil casos de dengue

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central acumula cerca de mil casos de dengue en lo que va de 2026, una cifra que representa una cuatra parte de los casi 4,000 contagios registrados a nivel nacional, según datos brindados por autoridades de Salud. La situación mantiene en alerta a los equipos sanitarios, que han intensificado las jornadas de vacunación, fumigación y eliminación de criaderos en diferentes sectores de la capital para contener el avance de la enfermedad. De acuerdo con Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, los sectores que actualmente registran la mayor cantidad de casos son Villa Nueva, Villa Vieja, Los Pinos, la colonia 21 de Octubre y la Tres de Mayo.

"Mencionarles que en la capital del país ahorita ya tenemos cerca de los 1,000 casos de dengue hasta la fecha y que los lugares donde tenemos el mayor número de casos de dengue en la capital son Villa Nueva, Villa Vieja, Los Pinos, en la 21 de Octubre y la Tres de Mayo", detalló. El funcionario señaló que estas áreas requieren una vigilancia permanente y un refuerzo de las medidas preventivas para evitar que continúen aumentando los contagios. "Aquí es donde nosotros tenemos que estar también pendientes y reforzar las acciones de prevención desde los hogares", agregó. Por su parte, Jacky Burgos, jefa de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, reconoció que en las últimas semanas se ha registrado un incremento en los casos, aunque lo calificó como leve.