  1. Inicio
  2. · Sucesos

Encuentran el cuerpo de la segunda víctima del derrumbe en bodega del anillo periférico

Elementos del Cuerpo de Bomberos encontraron el cuerpo de Félix Núñez, horas después de haber encontrado el cadáver de Claudia Varela, el primer cuerpo recuperado

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 09:51
Encuentran el cuerpo de la segunda víctima del derrumbe en bodega del anillo periférico

Félix Núñez fue parte del Cuerpo de Bomberos de Honduras y socorrista de la Cruz Roja Hondureña

 Foto: David Romero| EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de más de 26 horas de búsqueda, finalmente fue encontrado este miércoles -24 de junio- el cuerpo de Félix Núñez, la segunda víctima de la tragedia ocurrida la mañana del martes, donde un cerro colapsó y provocó un incendio en una bodega del anillo periférico.

“La persona que acabamos de encontrar se encontraba en una de las oficinas", señaló Sergio Madrid, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos.

Encuentran el cuerpo de la segunda víctima del derrumbe en bodega del anillo periférico
(Foto: Cortesía )

Cámaras de seguridad grabaron a Félix Ramón Núñez, de 49 años de edad, minutos antes de la tragedia en la oficina. Empleados del lugar indicaron que Núñez solo llegaba los días martes, mismo día en que ocurrió la tragedia.

“Ya lo estamos recuperando, ahorita solo estamos colocándolo en la camilla para hacerlo entrega al Ministerio Público. Ya se le comunicó al equipo del Ministerio Público y de Medicina Forense para realizar el levantamiento del cuerpo", indicó.

Félix Núñez fue parte del Cuerpo de Bomberos de Honduras y socorrista de la Cruz Roja Hondureña.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias