Encuentran el cuerpo de la segunda víctima del derrumbe en bodega del anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de más de 26 horas de búsqueda, finalmente fue encontrado este miércoles -24 de junio- el cuerpo de Félix Núñez, la segunda víctima de la tragedia ocurrida la mañana del martes, donde un cerro colapsó y provocó un incendio en una bodega del anillo periférico.

“La persona que acabamos de encontrar se encontraba en una de las oficinas", señaló Sergio Madrid, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos.