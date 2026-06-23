Encuentran cuerpo de primera víctima tras derrumbe en anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de una de las personas que permanecían desaparecidas en la zona del derrumbe de un cerro en el anillo periférico fue recuperado la noche de este martes 23 de junio. Tras una larga jornada de remoción de escombros, los socorristas lograron ubicar un primer cuerpo. Se trata de Claudia Suyapa Garay, de 46 años de edad, quien laboraba en las bodegas en el área de mantenimiento y aseo. Las labores de búsqueda y rescate iniciaron desde horas de la mañana y fue al filo de las 7 de la noche, tras remover toneladas de escombros de tierra y rocas, que se logró ubicar su cuerpo.

Las autoridades confirmaron también esta noche que son tres y no cuatro los empleados que estaban desaparecidos, por lo que con el hallazgo de Garay aún continúa la búsqueda de otras dos personas. Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajan en las complejas maniobras para recuperar el cadáver. La tragedia se registró luego de que una gran masa de tierra se desprendiera de un cerro y cayera sobre varias estructuras y vehículos en la zona, provocando alarma entre trabajadores y conductores que transitaban por el sector. Los organismos de socorro mantienen un amplio operativo en el lugar con apoyo de maquinaria pesada y personal especializado, ya que aún no son encontradas las otras dos personas: Karen Girón y Félix Núñez Flores.