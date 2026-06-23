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Rompiendo paredes: bomberos siguen buscando a desaparecidos en bodega del anillo periférico

Los bomberos llevan varias horas rompiendo la pared de la parte trasera de la bodega afectada por el derrumbe de un cerro y luego por un incendio para intentar ingresar y rescatar a cuatro personas atrapadas

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 13:18
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Haciendo todo lo posible para dar con el paradero de al menos cuatro personas desaparecidas en una bodega tras el derrumbe de un cerro en el anillo periférico. Aquí las imágenes de sus labores.

 Fotos: David Romero | El Heraldo
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Los bomberos desde tempranas horas llegaron al lugar para iniciar con las labores de rescate y de control del siniestro.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Luego de eso comenzaron a movilizarse hasta la parte trasera de las bodegas para buscar la manera de ingresar hasta donde habían al menos 30 personas atrapadas.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Sin embargo, estas personas pudieron ser rescatadas por otro punto de la bodega, sanos y salvos.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Sin embargo, se conoció que, luego de cotejar el listado de empleados en el lugar, no estaban en el lugar cuatro personas.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Por lo que los bomberos decidieron romper más paredes y lograr dar con más oficinas y ver donde están estas cuatro personas.

 Pamela Pino
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Hasta las 2:45 de este martes no se tenían mayores detalles sobre el estado de salud de estas personas.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Varias paredes ya presentan orificios para poder ingresar y también para poder controlar algunas llamas que seguían consumiendo a cenizas esta zona.

 Pamela Pino
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Los bomberos siguen su ardua labor de apagar el fuego provocado por químicos en el lugar.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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Se espera que en las próximas horas puedan dar con el paradero de los desaparecidos sanos y salvos.

 Foto: David Romero | El Heraldo
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