Rompiendo paredes: bomberos siguen buscando a desaparecidos en bodega del anillo periférico

Haciendo todo lo posible para dar con el paradero de al menos cuatro personas desaparecidas en una bodega tras el derrumbe de un cerro en el anillo periférico. Aquí las imágenes de sus labores.
Los bomberos desde tempranas horas llegaron al lugar para iniciar con las labores de rescate y de control del siniestro.
Luego de eso comenzaron a movilizarse hasta la parte trasera de las bodegas para buscar la manera de ingresar hasta donde habían al menos 30 personas atrapadas.
Sin embargo, estas personas pudieron ser rescatadas por otro punto de la bodega, sanos y salvos.
Sin embargo, se conoció que, luego de cotejar el listado de empleados en el lugar, no estaban en el lugar cuatro personas.
Por lo que los bomberos decidieron romper más paredes y lograr dar con más oficinas y ver donde están estas cuatro personas.
Hasta las 2:45 de este martes no se tenían mayores detalles sobre el estado de salud de estas personas.
Varias paredes ya presentan orificios para poder ingresar y también para poder controlar algunas llamas que seguían consumiendo a cenizas esta zona.
Los bomberos siguen su ardua labor de apagar el fuego provocado por químicos en el lugar.
Se espera que en las próximas horas puedan dar con el paradero de los desaparecidos sanos y salvos.