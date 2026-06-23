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Rostros fatigados y seis horas sofocando las llamas: bomberos continúan con el rescate tras incendio

Desde las 7 de la mañana, elementos del Cuerpo de Bomberos iniciaron la intensa labor para apagar las fuertes llamas tras el incendio registrado en el anillo periférico

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 12:53
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